Uomini e Donne spoiler 15 febbraio: sorpresa per Lavinia, Federico prende una decisone

La puntata del 15 febbraio di Uomini e Donne sarà incentrata ancora sugli esponenti del trono classico. La scorsa messa in onda si è conclusa con Lavinia a centro studio, la quale ha raccontato come siano andate le cose con Alessio Campoli.

Quest’oggi, invece, ci si dedicherà all’altro Alessio, Caorvino. Anche tra loro le cose sono andate alla grande. In merito a Federico, invece, il tronista farà un annuncio, mentre Nicole uscirà con due corteggiatori nuovi.

Anticipazioni 15 febbraio: l’esterna tra Lavinia e Alessio Corvino

Nel corso della puntata del 15 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Lavinia Mauro racconterà come siano andate le cose con Alessio Corvino. I due sono usciti in esterna e si sono trovati molto bene. Il ragazzo ha anche deciso di portarle un regalo e lei ne rimarrà piacevolmente colpita. Tra i due, infatti, scatterà un bacio molto passionale. Una volta tornata la linea allo studio, poi, i ragazzi commenteranno quanto accaduto.

Entrambi saranno felici di come hanno trascorso la loro esterna insieme. Anche Lavinia sarà stranamente serena. La ragazza, infatti, sta ricevendo finalmente delle dimostrazioni da parte dei suoi corteggiatori, pertanto, non potrà che esserne piacevolmente colpita. Anche Gianni Sperti le farà notare che, finalmente, delle cose stanno iniziando a cambiare. Ad ogni modo, i due corteggiatori non saranno molto felici di continuare a “dividersela” ancora a lungo. Per tale motivo, Corvino le chiederà quanto manchi per la scelta.

Federico fa un annuncio a Uomini e Donne

Ebbene, dinanzi queste parole, Lavinia lascerà intendere che, probabilmente, non manchi molto alla conclusione del suo trono. Al termine del dibattito, poi, la ragazza ballerà anche con Alessio Corvino e tutti i presenti applaudiranno. Le anticipazioni della puntata del 15 febbraio di Uomini e Donne, poi, rivelano che Federico Nicotera comunicherà una decisione. Nella scorsa registrazione Carola era andata via in quanto convinta che la scelta del tronista sia Alice. Nella puntata odierna vedremo che il tronista comunicherà la volontà di andare a riprendere la corteggiatrice.

Nicole, invece, uscirà con due nuovi corteggiatori, mentre ne manderà via uno con cui non si è trovata molto bene. In studio, poi, continueranno a punzecchiarsi Riccardo e Alessandro. Ad ogni modo, a placare la situazione ci penseranno i presenti, i quali faranno in modo che i due mantengano la dovuta distanza di sicurezza.