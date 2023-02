San Valentino di fuoco per Wanda Nara: il body in pizzo rosso infiamma

L’atmosfera si fa caliente con Wanda Nara. La showgirl argentina torna a far parlare di sè nel giorno degli innamorati.

La situazione sentimentale di Wanda Nara non è al momento ben chiara, ovvero non si sa se con Mauro Icardi la relazione continui o meno, ma intanto, nel giorno di San Valentino, Wanda Nara celebra l’amore e come sempre lo fa in una maniera al di fuori delle righe.

Wanda Nara infiamma i social: il body in pizzo rosso è da censura

Uno scatto che ha attirato l’attenzione di tutti, quello di Wanda Nara che in questi istanti sta infiammando la rete. Per l’occasione, la show girl non ha potuto fare a meno che indossare qualcosa di rosso, un rosso fuoco che trasmette passione e sensualità. Un gioco facile per la bella modella argentina…

“Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere il proprio. ♥️Buona giornata a tutti quelli che sentono, sentito o si stanno preparando a provare di nuovo amore, senza mai dimenticare che il più conta è il proprio”, ha scritto la showgirl sui social. Ovviamente, più che sulla frasi gli utenti della rete si sono soffermati su altro…

San Valentino di fuoco per la show girl

Un body intimo dal colore rosso fuoco e dalle trasparenze da urlo, quello indossato da Wanda nel giorno di San Valentino. La modella ha pubblicato sul suo seguitissimo account una serie di scatti accompagnato anche da un video. Wanda si è mostrata in tutta la sua sensualità e bellezza mettendo in mostra tutto ciò che madre natura le ha donato.

Per l’occasione ha scelto un body dalla scollatura mozzafiato, infatti, zoomando è possibile vedere che l’apertura arriva fino alla pancia. Il tutto ricamato da un pizzo, con trasparenze. Insomma, due foto che hanno mandato in escandescenza tutti i suoi seguaci che l ‘hanno riempita di complimenti e messaggi.