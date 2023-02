Temptation Island ritorna: la notizia che tutti volevano sentire, tutte le novità

Il reality delle tentazioni è pronto a tornare sul piccolo schermo. Una notizia che sicuramente ha sorpreso tutti ifan del programma dato che fino a poche settimane fa non c’era proprio la certezza che andasse in onda quest’anno. Eppure, Mediaset ha cambiato pensiero e l’annuncio è arrivato proprio pochi istanti fa.

Temptation Island Vip ritorna: l’annuncio che tutti aspettavano

Poco fa, sugli schermi di Canale 5, il pubblico ha visto scorrere un importante annuncio che non è passato inosservato ai tanti telespettatori amanti di Temptation Island. Si cercano coppie di fidanzati o conviventi, senza figli, disposti a mettersi alla prova all’isola delle tentazioni… Il noto docureality di Canale 5, prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi, è andato in onda molti anni fa per la prima volta.

Come ben sanno gli appassionati, si tratta di un programma che mette alla prova diverse coppie, come se fosse un esperimento sociale. In parecchi casi molti fidanzati si sono detti addio al falò finale, altri invece si sono anche sposati. Durante questo falò i protagonisti delle coppie si rivedono dopo essere stati tenuti separati per circa tre settimane in due zone diverse della spiaggia sarda dove si trova il resort che li accoglie.

Filippo Bisciglia alla conduzione anche quest’anno?

Lo scorso anno i fan sono rimasti molto delusi dopo che Mediaset ha deciso di non trasmettere Temptation Island. Il motivo molto probabilmente sarà stato legato agli ascolti che poco hanno convinto i piani alti della rete.

Lo stesso storico conduttore Filippo Bisciglia venne a sapere a primavera inoltrata che Temptation Island nell’estate del 2022 non sarebbe andato in onda. In una recente intervista, il presentatore che da più di un anno è fermo in tv, ha fatto sapere che sarebbe molto felice nel tornare a condurre il reality.

Al momento però sulla sua presenza ancora non ci sono conferme. Diciamo che sono stati appena aperti i cast e quindi è ancora tutto da vedere. Quel che è certo è che Temptation torna!