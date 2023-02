Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno la pace? Foto rubata dissipa ogni dubbio

In questi giorni, gli utenti del web sono stati spiazzati da una triste notizie inerente una delle coppie più amate dei social. I protagonisti sono Giulia e Pierpaolo, i quali hanno annunciato di essere in crisi. Da poco, però, sono trapelate delle novità e potrebbero aver fatto la pace.

La notizia inerente la loro temporanea separazione ha rattristato gran parte del loro pubblico. Ad ogni modo, tra i due non sembra essere accaduto nulla di estremamente grave, pertanto, non dovrebbe essere cos’ complicato tornare sui propri passi. Vediamo cosa è successo.

I segni di riavvicinamento tra Giulia e Pierpaolo

Durante la scorsa puntata del GF Vip, Giulia Salemi ha annunciato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli. La notizia stava circolando sul web già da qualche ora, pertanto, onde evitare che venissero divulgate informazioni fake e accuratamente ricamate, l’influencer ha deciso di bruciare lei stessa la notizia svelando tutto in diretta tv. Nei giorni a seguire, però, i due hanno pubblicato dei contenuti su Instagram che hanno lasciato intendere che tra loro potesse ancora esserci una via d’uscita.

Pierpaolo, dal canto suo ha condiviso un messaggio molto toccante di una sua fan inerente le crisi tra le coppie che si amano. Giulia, invece, ha condiviso l’oroscopo di Paolo Fox, il quale parlava di un momento difficile per l’amore, ma con un riavvicinamento in corso. Ebbene, a quanto pare Fox ci avrebbe azzeccato. Giulia e Pierpaolo sembrerebbero aver fatto la pace.

Pace fatta tra Pretelli e Salemi? La foto non mente

A dare questa notizia è stata l’influencer Deianira Marzano. Sul suo profilo Instagram, infatti, la donna ha condiviso una doto che ritrae Pretelli e la Salemi in reciproca compagnia. Stando a quanto emerso da tale segnalazione, sembra che i due ieri abbiano partecipato ad un’inaugurazione e lo abbiano fatto insieme. Nell’immagine “rubata” i due sono felici e sorridenti, sintomo del fatto che, probabilmente, tra loro sia tornato il sereno.

Dunque, Giulia e Pierpaolo hanno davvero fatto la pace? Al momento i due non hanno proferito parola a riguardo, ma la Salemi ha fatto intendere qualcosa. La ragazza ha pubblicato tra le sue IG Stories dei video insieme ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo diceva che fosse messo molto male a trascorrere il San Valentino con Giulia. Successivamente, però, il conduttore del GF Vip ha detto che avrebbe invitato anche Pretelli e la Salemi ha sorriso. Non resta che attendere per vedere se tutto andrà davvero in questa direzione.