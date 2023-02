E’ finita di nuovo tra Edoardo ed Antonella: lite violenta e addio ufficiale

Non c’è pace per la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 7, non sono riusciti a darsi tregua nemmeno nel giorno di San Valetnino.

Anzi a quanto pare si sono detti ufficialmente addio. Tutto è iniziato dopo la diretta di lunedì dove Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip dove Antonella ha leccato un cucchiaio pieno di panna di Antonino, mentre insieme ad altri erano in confessionale.

Questo gesto ha mandato su tutte le furie Edoardo. Dopo la litigata, lui si aspettava che lei sarebbe stata tutto il tempo triste. E invece la modella ha trascorso il fine serata serenamente insieme alle sue amiche Nikita Pelizon e Martina Nasoni.

Edoardo ed Antonella è finita di nuovo

Nella giornata di San Valentino Edoardo ha chiesto ad Antonella di prendere le sue cose e lasciare il letto comune e la stanza. La ragazza è rimasta sconvolta da questa richiesta. Poi col megafono qualcuno ha strillato fuori dalla Casa che la Fiordelisi è fidanzata!

Quest’ultima è giunta alla conclusione che lui non è realmente interessato a lei, che ci è stato insieme solo perchè si trovano al Grande Fratello Vip 7. E che infine ha deciso d’interrompere la loro relazione proprio il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. Al momento i due si sono lasciati ma visto i precedenti adesso bisognerà capire quanto durerà la rottura.

La relazione dei Donnalisi al centro delle polemiche

Si è parlato spesso della storia tra Edoardo ed Antonella al GF Vip. Nessun considera il loro rapporto sano, tanto che più volte anche gli opinionisti del programma sono stati molto diretti con entrambi.

Inoltre, proprio Signorini durante la diretta di lunedì ha dato una sorte di ultimatum alla Fiordelisi spiegandole che se si sente davvero bullizzata dagli altri è inutile che si piange addosso, la miglior soluzione sarebbe quella di andare via. Inoltre, i continui litigi della coppia hanno portato anche gli altri concorrenti della Casa ad essere stufi, nessuno ormai crede più ai loro sentimenti.