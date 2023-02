Oroscopo 16 febbraio 2023: Gemelli indecifrabili, Sagittario scontrosi

Secondo l’oroscopo del 16 febbraio, i nati sotto il segno della Vergine devono staccare un po’ la spina. I Capricorno, invece, devono essere più perspicaci

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale Cercate di essere più audaci e di seguire quello che vi dice il vostro cuore. Al contempo, però, allargate gli orizzonti per quanto riguarda la professione.

Toro. L’Oroscopo del giorno 16 febbraio vi invita ad essere un po’ più diffidenti. Spesso tendete a dare confidenza a persone che, in realtà non meriterebbero tutte le vostre attenzioni.

Gemelli. I nati sotto questo segno sono per lo più persone difficilmente decifrabili. Di solito non amate mettervi a nudo e mostrare a tutti i vostri sentimenti e quello che avete dentro. In certi casi, però, sarebbe opportuno aprirsi un po’ di più.

Cancro. Siete molto impegnati in questo periodo. Forse ci sono troppe cose da fare, pertanto, è il caso di riordinare un po’ le idee e stabilire quelle che sono le vostre priorità.

Leone. Le stelle vi invitano ad essere audaci e indipendenti. Non appoggiatevi mai troppo sulle altre persone e inseguite i vostri sogni e i vostri obiettivi senza soffermarvi troppo sulle conseguenze.

Vergine. Siete molto razionali e cinici in questo periodo. Forse siete anche un po’ stressati a causa delle tante cose da fare. Se potete, cercate di staccare un po’ la spina per qualche giorno.

Previsioni 16 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi siete un po’ giù di corda. Forse è necessario fermarsi un attimo e riflettere su quelli che sono i pro e i contro di un rapporto a cui siete legati ma che, tuttavia, non vi sta dando le soddisfazioni sperate.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere audaci e intraprendenti. Dal punto di vista sentimentale è necessario capire bene quelli che sono i vostri desideri e i vostri bisogni.

Sagittario. In questo periodo siete un po’ irascibili e nervosi. Chi vi conosce sa che quando siete in questa fase deve lasciarvi in pace. I problemi potrebbero nascere con chi non sa bene questo vostro aspetto.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 16 febbraio vi invitano ad essere più perspicaci. Interessatevi maggiormente a quello che sentono le persone a voi care, mentre nel lavoro sarete guidati da un’intuizione.

Acquario. In ambito sentimentale siete molto audaci. Cercate di allargare i vostri orizzonti per quanto riguarda il lavoro. Non fermatevi dinanzi i piccoli intoppi e andate avanti per la vostra strada.

Pesci. Buon momento per mettere da parte l’orgoglio e recuperare un rapporto tormentato. Dal punto di vista professionale è necessario rivedere un attimo alcuni progetti, forse state facendo il passo più lungo della gamba?