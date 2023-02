Marco Bellavia smascherato da un’ex: ecco cosa faceva dietro le quinte del GF Vip

Marco Bellavia ieri è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ed ha parlato di alcuni retroscena inerenti il GF Vip. Nello specifico, l’uomo si è soffermato sul flirt con Sheila Capriolo ed ha mosso delle pesanti accuse contro di lei.

La donna, però, ha deciso di non rimanere in silenzio dinanzi tali insinuazioni, pertanto, mediante il suo account Instagram ha deciso di intervenire. La conduttrice ha fatto delle confessioni inedite sul suo ex che potrebbero compromettere irrimediabilmente la sua immagine.

Le dichiarazioni di Marco Bellavia contro la sua ex

In queste ore è scoppiata una bufera contro l’ex concorrente del GF Vip, Marco Bellavia. Da quanto è uscito dalla casa a causa delle sue fragilità emotive, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha sempre trovato il modo di far parlare di sé. Inizialmente lo ha fatto parlando di bullismo e di quello che ritiene abbia subito all’interno della casa di cinecittà. In secondo luogo, poi, si è parlato di lui per il forte avvicinamento a Pamela Prati.

Mentre di recente è stato accostato al flirt con Sheila Capriolo. Ebbene, è proprio da quest’ultima che sono emerse delle verità davvero scioccanti. Marco ha accusato la donna di aver inscenato una finta paparazzata con lui durante la scorsa puntata di Pomeriggio 5. La donna, infatti, è stata accusata di aver già fatto questo in passato con altri uomini per avere un po’ di visibilità. Sheila, però, non è rimasta in silenzio ed ha detto delle cose davvero gravi.

Sheila svela cosa faceva Marco dietro le quinte del GF Vip

Tra le sue Instagram Stories, la donna ha deciso di rompere il silenzio una volta per tutte sul suo ex. Innanzitutto ha smentito di aver architettato delle finte paparazzate poiché lei un lavoro ce l’ha e non ha bisogno di queste cose. In secondo luogo, poi, la protagonista ha svelato cosa fosse solito fare Marco Bellavia dietro le quinte del GF Vip. L’ex concorrente pare non facesse altro che complottare in compagnia del suo manager.

I due, infatti, studiavano il modo per cercare di attirare un po’ l’attenzione su Marco, che ricordiamo era sparito dal mondo dello spettacolo da tantissimi anni. Entrambi avevano capito che, ormai, con Pamela non c’era più nulla da fare in quanto la donna non cedeva, pertanto, avrebbero architettato questa nuova storia proprio con Sheila per far discutere. Marco non ha replicato a queste accuse. Non resta che attendere per vedere se lo farà.