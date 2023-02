Oroscopo 17 febbraio 2023: Cancro titubanti, Capricorno sempre più decisi

Secondo l’oroscopo del 17 febbraio i Vergine devono essere un po’ meno impazienti. Gli Ariete, invece, possono concedersi qualche piccolo sfizio

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno possono togliersi qualche soddisfazione. Nella vita è importante essere diligenti, tuttavia, dovete anche capire quali siano i vostri limiti di sopportazione.

Toro. Non reprimete le emozioni e quello che prova il vostro cuore. Questa pratica non farà altro che rendervi particolarmente agitati e insoddisfatti. Seguite piuttosto il vostro istinto, almeno in amore.

Gemelli. Giornata molto produttiva secondo l’oroscopo del 17 febbraio. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Gettatevi a capofitto nelle nuove esperienze e non abbiate paura di esporvi.

Cancro. Se vi trovate dinanzi un bivio e non sapete da quale parte andare, forse è il caso di fermarsi un attimo. Nella vita la cosa importante è riuscire a porsi le giuste domande. Non badate troppo alle apparenze.

Leone. In amore è necessario essere un po’ più dinamici, altrimenti c’è il rischio di cadere nell’abitudine e i nati sotto questo segno non resistono in un clima del genere. Nel lavoro siete decisi.

Vergine. Mettete da parte l’orgoglio e cercate di lottare per recuperare un rapporto compromesso. Se siete troppo impazienti, potreste correre il rischio di incappare in qualche incidente di percorso.

Previsioni 17 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per fare pace con voi stessi. In amore è tempo di prendere delle decisioni e, se necessario, osare per riuscire a superare i propri limiti. Spesso vi siete creati dei paletti da soli.

Scorpione. Ci sono giornate particolarmente impegnative come questa ed altre fiacche. Quando siete indaffarati, la cosa migliore da fare è capire quali siano le cose con maggiore priorità.

Sagittario. L’oroscopo del 17 febbraio vi invita a curare un po’ di più la vostra forma fisica. Nell’ultimo periodo vi siete trascurati, ma questo non va bene, Prendersi cura di sé fa bene al cuore in primis e poi al fisico.

Capricorno. I nati sotto questo segno sono molto decisi e determinati. Soprattutto dal punto di vista professionale stanno per arrivare delle grandi soddisfazioni, continuate così.

Acquario. In questo periodo state alternando degli alti e bassi. Ci sono delle decisioni da prendere e voi siete un po’ in confusione. Non lasciatevi abbattere dai piccoli intoppi e vedrete che riuscirete a venire a capo di ogni cosa.

Pesci. Imparate a dosare un po’ di più le emozioni. Ci sono contesti all’interno dei quali sarebbe opportuno essere un attimo più misurati. In amore, invece, potete, anzi dovete, lasciarvi andare.