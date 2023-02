Oriana Marzoli al GF Vip veste Shein: fan al settimo cielo “E’ una di noi”

Ancora una volta protagonista nella Casa del GF Vip è sempre Oriana Marzoli. La bella vippona sta facendo un grande percorso nella Casa e apre che gli occhi delle telecamere siano sempre puntati su di lei.

Prima la storia con Antonino, poi i vari itigi con le altre ed infine questo avvicinamento a Daniele Dal Moro. Oltre a far parlare di per per i rapporti che con gli altri in casa a far discutere sono anche i suoi outfit, spesso provocanti e molto sexy.

Oriana sorprende tutti con un vestito di pochi euro e alla portata di tutti!

Oriana spesso durante le dirette veste sempre Elisabetta Franchi ma pare che nell’ultima puntata abbia postato il famoso marchio italiano vestendone un altro alla portata di tutte.. Il brand low cost più amato del momento: Shein. Oriana ha messo in evidenza il suo corpo tonico con un abito halter monocolore con orlo a fessura dell’azienda cinese, che sta spopolando in Italia e all’estero.

In realtà per la bella venezuelana non è una novità: in passato, tramite il suo seguitissimo account Instagram, ha diverse volte invitato i follower ad acquistare capi Shein con tanto di codici sconto. La vippona ha completato il suo look con una camicia bianca aperta sul seno e una cintura in vita in modo da esaltare il decolletè.

Il prezzo del vestito Shein? Udite udite, Otto euro! Inutile dire la reazione da parte del web che subito l’ha classificata come: “Oriana una di noi che indossa Shein”. Per via dei prezzi decisamente competitivi sono in molti a scegliere Shein anche se il marchio presenta diversi lati oscuri come evidenziato in un recente documentario…

L’inchiesta sui lavoratori di shein

Si è parlato tanto delle condizioni in cui lavorano i ragazzi assunti da shein. Secondo alcune indiscrezioni, tra l’altro documentate, i lavoratori di Shein riceverebbero 4 centesimi a capo, producendone circa 500 al giorno e con una paga si soli 550 euro al mese. In più queste persone non avrebbe permessi, e giornate libere, tanto che le impiegate sarebbero costrette a lavarsi i capelli durante la pausa pranzo. Insomma, potremmo parlare di vero e proprio sfruttamento motivo per cui è stata aperta un’inchesta.