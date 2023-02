Alessia Marcuzzi a C’è posta per te: l’abito fa impazzire tutti, prezzo e marca

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te subito si è partiti con il botto. Tra gli ospiti Alessia Marcuzzi che ha incantato tutti con il suo outfit da urlo.

La conduttrice è sbarcata in studio assieme a Tommaso Zorzi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A chiamarli è stata Luciana Littizzetto che ha provato ad accoppiare giocosamente i quattro single ‘illustri’, dando vita a una serie di siparietti divertenti.

La ‘Pinella’, per l’occasione, ha sfoderato un look frizzante, optando per un top in jersey senza maniche con dettaglio bustier. Il top lo ha abbinato a una gonna lunga in georgette. Insomma, un abbinamento che ha fatto impazzire tutte le ragazze sui social. Ma quanto costa il completo?

Alessia Marcuzzi fa impazzire tutti a C’è posta per te

Il completo indossato da Alessia Marcuzzi a C’è posta per te ha conquistato tutti. L’outfit è firmato Dolce&Gabbana e ha un costo non proprio accessibile a tutti. Nel dettaglio il top ha un prezzo superiore ai 1100 euro mentre la gonna 1300

Ancora una volta la Pinella è riuscita a dimostrare che ha degli ottimi gusti, freschi e raffinati. Alessia non solo ha scelto un modello particolare da indossare ma anche un colore molto deciso. Il beige chiaro, ha fatto perfettamente pendant alla sua carnagione e al colore dei suoi capelli.

Polemiche sulla puntata del 18 febbraio

Ieri sera in tanti dopo la fine della puntata si sono lamentati sui social. Nel dettaglio molti telespettatori si aspettavano una ‘sorpresa‘ in cui qualcuno chiama una persona cara coinvolgendo un ‘famoso’ E invece non c’è stato nessun ospite speciale.

Nell’appuntamento del 18 febbraio, Maria De Filippi ha invece tirato dritta e poco dopo la mezzanotte ha introdotto una storia ‘strong’. Il pubblico si è riversato sui social e si è scatenato nel commentare la piega presa dal programma.