Lite furibonda al GF Vip tra Oriana e Martina, volano paroloni: scatta la denuncia

In questi istanti in rete si sta scatenando il caos. Per tutti è la peggiore edizione di sempre e come già accade da settimane gli utenti chiedono provvedimenti seri. Questa volta al centro del mirino sono finite Oriana e Martina.

Le due vippone sono state protagoniste di un forte scontro tanto che sono volate accuse e a parole pesanti . Ieri sera durante la festa di carnevale la Marzoli e la Nasoni hanno praticamente incendiato la casa rendendosi protagoniste di qualcosa di vergognoso.

Martina Nasoni da della poco di buono ad Oriana

In poche parole, Martina ha accusato Oriana di fare troppo la ragazza dai facili costumi. Inutile girarci attorno, le parole hanno un peso e un significato e in questa occasione la Nasoni non ha giustifiche. Inoltre, l’ex di Daniele non le ha nemmeno chiesto scusa, scatenando l’ira dei fan della Marzoli.

Nessuno ti ha chiamato cogliona, Putt**ana? Ma chi ti ha chiamata così? E qui la Nasoni ha dichiarato: la fai pure troppo” Oriana ha sperato di ricevere delle scuse dalle collega ma al momento non sono arrivate. Il resto dei ragazzi presenti sono rimasti allibiti e qualcuno ha provato a richiamare le due vippone prima che la situazione degenerasse.

Oriana scoppia in lacrime, chiesti provvedimenti

Le parole di Martina hanno scatenato il putiferio sia sui social che nella stessa Casa del Grande Fratello Vip. Su tweeter si discute che la Nasoni abbia detto Amore tu la fai pure fuori ivece che pure troppo. In entrambi i casi la frase è offensiva e non corrisponde alla verità.

Oriana non ha preso bene queste offese ed è scoppiata a piangere nel cortiletto. La giovane concorrente questa volta non riesce proprio a perdonare e soprattutto non si capacita come gli autori non l’hanno ancora richiamata. Infine, la Marzoli ha anche comunicato che provvederà a querelarla.