Slitta l’Isola dei famosi 2023, rimandata la data d’inizio: brutte notizie per Ilary Blasi

E’ quasi tutto pronto per l’isola dei famosi ma a quanto pare Ilary Blasi si è trovata costretta già a rimandare il suo reality. Nei giorni scorsi sono usciti i nomi dei primi concorrenti ufficiale ma ad oggi non c”è più certezza sulla data della messa in onda.

Fino a pochi giorni fa, la presentatrice sarebbe dovuta tornare con la sua Isola subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ovvero ad aprile. Ma non troppo subito visto che l’ultima puntata del format di Alfonso Signorini è stata fissata al 3 aprile. Contrariamente a quanto trapelato fino ad oggi l’Isola non partirà lunedì 10 aprile bensì lunedì 17 aprile.

Slitta la data della messa in onda de l’isola dei famosi

A rendere nota la notizia, pubblicata pochi istanti fa il portale tvblog. L’isola dei famosi quindi non va più in onda dal 10 aprile ma dal 17 e il motivo è molto semplice. Il 10 aprile è lunedì dell’Angelo, ovvero Pasquetta, e indubbiamente non ci sarà la stessa numerosa platea televisiva. Per questo Mediaset ha deciso di far slittare la data del noto reality.

Ilary Blasi sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino che ha lasciato Mediaset per Tv 8). Ancora da capire chi sarà l’inviato. Pare che Alvin non sarà presente e alcuni rumors portano il nome di Paolo Ciavarro. Il programma andrà in onda per circa 10 puntate, senza nessun doppio appuntamento settimanale.

Chi sono i concorrenti di questa isola?

Pochi giorni fa è uscito fuori il nome del primo concorrente ufficiale di questa edizione de l’isola dei famosi. Stiamo parlando di Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller/Cicciolina che ha partecipato lo scorso anno al reality show. È stato il legale ad annunciare il suo sbarco in Honduras sulle pagine del settimanale Nuovo.

Confermati anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno, loro sono la prima coppia certa. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero far parte del cast 2023 anche: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin e Samantha De Grenet con il figlio Brando.