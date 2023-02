Uomini e donne anticipazioni: annunciato nuovo tronista ma piovono polemiche

Poco fa è stato annunciato il nuovo tronista di Uomini e donne ma a quanto pare la scelta di Maria De Filippi non è piaciuta al pubblico. Il nuovo tronista che affiancherà Federico nel programma di canale 5 è un volto molto noto… Di chi stiamo parlando? Di Luca Daffrè.

Infatti, il giovane ha acquistato notorietà a seguito della sua partecipazione a “Temptation Island”. Inoltre, è sceso dalle scale del programma di Canale 5 ben due volte per corteggiare prima Angela Nasti e poi Teresa Langella. Recentemente, nel 2022, è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, classificandosi al secondo posto.

Insomma, Luca Daffrè non è affatto un volto nuovo di Mediaset. Per questo, molti utenti hanno protestato sotto al posto ufficiale pubblicato dalla pagina di Uomini e donne, chiedendo di dare spazio a personaggi nuovi. Non è la prima volta che gli appassionati del dating show di Maria chiedono di vedere ragazzi non appartenenti al mondo dello spettacolo.

Tutti si sono stancati di vedere ragazzi che alla fine salgono sul trono solo per farsi vedere e mettersi in mostra. Il motivo poi è molto semplice abituati già alle luci dei riflettori sanno perfettamente come muoversi in questo campo.

Chi è Luca Daffrè

Luca Daffrè è nato a Trento nel 1995. È un ex nuotatore, deejay e personaggio televisivo. Dopo il diploma si iscrive alla Facoltà di Scienze Motorie, dedicandosi comunque al nuoto agonistico. Nel 2015 si trasferisce a Sidney, in Australia, dove resterà per otto mesi. Al suo rientro si trasferisce a Milano dove inizia a sfilare e posare per i brand più conosciuti, come Dolce & Gabbana e Armani.

A Milano conosce Fedez, che gli propone di interpretare un suo video musicale e grazie a questa collaborazione che inizia ad avere una certa notorietà. Da li una serie di partecipazione a programmi televisivi, come Uomini e donne nel ruolo di corteggiatore, poi Temptation Island nel ruolo di tentare. Infine, lo scorso anno è partito per l’Honduras come naufrago.