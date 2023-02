Domenica In, Gianluca Grignani perde sangue dal naso in diretta: pubblico spaventato

Gianluca Grigani oggi 19 febbraio è stato ospite nel salotto di Mara Venier. Anche in questo appuntamento la conduttrice ha dedicato largo spazio a Sanremo invitando diversi cantanti. Grignani si è lasciato andare ad una lunga intervista e proprio durante la diretta ad alcuni telespettatori non è passato inosservato un particolare inquietante.

Al musicista è sceso del sangue dal naso. Non una copiosa fuoriuscita ma la piccola ferita è stata prontamente rilevata dagli utenti affezionati alla trasmissione. E infatti il frame è stato subito rilanciato sui social.

Gianluca Grignani perde sangue dal naso in diretta

Grignani pare non si sia proprio preoccupato della piccola fuoriuscita di sangue sotto al naso. Anzi ha continuato l’intervista come se nulla fosse anche se i telespettatori da casa si sono molto preoccupati. Gianluca ha parlato di Sanremo e di cosa ha provato prima e dopo essere salito sul palco dell’Ariston. Il cantante ha rivelato di non essersi mai occupato della classifica e di non aver mai fatto caso alle posizioni.

Ma poi gli ha chiesto il motivo per cui ogni tanto tende a sparire e qui non è mancata la solita ironia dell’artista. “Sono gli altri che non mi seguono… – ha risposto sorridendo l’artista – Ci sono stati momenti che ho pensato così, insomma che sarebbe stato meglio che apparire. Pensavo: “Volete la leggenda? Vi do la leggenda”. Ma non mi sento una leggenda, è una cosa ironica”.

Domenica In: Le parole di affetto di Mara all’artista

Infine a fine intervista, Mara Venier ha spezzato una lancia a favore dell’artista. La conduttrice ha precisato che il brano presentato da Grignani a Sanremo oltre ad essere molto bello meritava anche di più, come ad esempio il premio da parte della critica.

Grignani l’ha ringraziata ma nello stesso tempo si è detto soddisfatto del risultato ricevuto. Ricordiamo che il brano è dedicato al padre e a quel rapporto che non ha mai avuto con lui.