Il Paradiso delle signore trama 22 febbraio: Gloria racconta tutto a Veronica?

La trama della putata del 22 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Gemma sarà molto preoccupata per quello che ha scoperto su Carlos. In merito a Marcello, invece, il ragazzo continuerà ad essere ignaro del terribile piano che Umberto sta ordendo alle sue spalle, pertanto, rassicurerà Adelaide sul suo operato.

In merito a Gloria, invece, la donna non riuscirò più a vivere in questa situazione di incertezza in cui l’ha posta Ezio. Per tale motivo, si recherò a casa di Veronica con l’intento di raccontarle tutto, lo farà davvero?

Gemma preoccupata, Maria indecisa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 22 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma deciderà di sfogarsi con Roberto in merito a quanto ha appreso su Carlos. La giovane sarà molto preoccupata, pertanto, si lascerà andare ad una confidenza. Perico, dal canto suo, continuerà ad insistere nella speranza di conquistare il cuore di Irene. Armando assisterà alla scena e non potrà fare a meno di restare colpito e, al contempo, divertito per quanto si troverà dinanzi.

Maria, nel frattempo, avrà completato la realizzazione del bozzetti. La sarta, però, sarà ancora molto indecisa e timorosa, pertanto, non riuscirà a mostrare subito il suo lavoro al direttore. Intanto, Marcello continuerà ad essere convinto di star facendo un buon lavoro al Circolo. Il giovane, purtroppo, è ignaro di tutto quello che sta tramando Umberto Guarnieri. Per tale motivo, le cose per lui potrebbero mettersi molto male.

Trama 22 febbraio: colpo di scena per Ezio, Veronica e Gloria?

Le anticipazioni della puntata del 22 febbraio del Paradiso delle signore, quindi, vedranno Marcello rassicurare Adelaide sul fatto che Mattia Costa sia una persona su cui fare affidamento. Malgrado il suo passato un po’ turbolento, lui è un ragazzo a posto in grado di svolgere in maniera esemplare il suo lavoro. Umberto, invece, non aspetta altro che un passo falso da parte del fioraio, in modo da mettere in cattiva luce Marcello agli occhi degli altri membri del circolo.

La puntata in questione, poi, si concluderà con un colpo di scena. Dopo quello che è accaduto tra Ezio e Gloria, quest’ultima non sarà più in grado di tenersi tutto per sé. Per tale ragione, la donna deciderà di non rimanere più nel limbo in cui l’ha posta l’uomo. A tal riguardo, si recherà a casa di Veronica con l’obiettivo di raccontarle tutto. Quando se la troverà dinanzi, però, cambierà idea.