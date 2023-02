GF Vip, Antonella e Giaele furiosa lite fuori onda: piovono parole grosse

La puntata di ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata. A creare particolare sgomento è stata anche una lite furiosa di cui si sono rese protagoniste Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. Le due donne si sono duramente scontrate in puntata, ma il peggio è accaduto durante un fuori onda.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la De Donà ha fatto il nome della coinquilina alle nomination palesi. La ragazza non ha affatto apprezzato questa decisione, sta di fatto che ha sbottato duramente. Ecco cosa è successo.

il duro scontro tra Giaele e Antonella al GF Vip

Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà hanno discusso in maniera molto accesa durante un fuori onda nella casa del GF Vip, La rivalità tra le due è cominciata quando la seconda ha deciso di nominare la coinquilina. Antonella non si aspettava un simile gesto. Seppure le due non appartengano alla stessa “alleanza” all’interno della casa, non sembravano essere particolarmente ostili. La napoletana, infatti, ha detto di non aver mai nominato la coinquilina, pertanto, non si aspettava un simile trattamento.

Ebbene, proprio in virtù di questo, Antonella ha sbottato contro la compagna d’avventura dicendo di essere rimasta molto delusa. La situazione, poi, è degenerata quando Alfonso Signorini ha mandato in onda la pubblicità. Le due, infatti, hanno cominciato ad accusarsi reciprocamente, fino a quando la De Donà ha spiegato alla sua coinquilina i veri motivi per cui ha fatto il suo nome.

Il vero motivo della nomination di Giaele

Giaele, infatti, ha detto di aver nominato Antonella al GF Vip in quanto è rimasta molto male di alcune frasi pronunciate dalla salernitana. Nello specifico, infatti, la ragazza ha ascoltato la coinquilina mentre diceva che suo marito, se non fosse stato così ricco, ma avesse svolto una professione molto umile, lei non lo avrebbe mai neppure guardato. Antonella, dunque, non dovrebbe affatto stupirsi di essere nominata.

i toni si sono accesi e la Fiordelisi non ha indietreggiato, anzi. La ragazza ha detto alla sua coinquilina di essere priva di carattere e di una personalità propria. Invece di lasciarsi influenzare da quello che dicono gli altri, infatti, dovrebbe ragionare di più con la sua testa. Giaele non ha apprezzato simili accuse, pertanto, in seguito si è sfogata anche con Oriana commentando tutte le offese ricedute durante lo scontro.