Mara Venier rimproverata da l’ospite in diretta, lei chiede scusa. Cosa è successo a Domenica In

Durante la puntata di Domenica In andata in onda il 19 febbraio, Mara Venier ha avuto nel suo studio diversi ospiti. Oltre a Gianluca Grignani e a Rosa Chemical a farla compagnia ci ha pensato anche Al Bano. Proprio quest’ultimo, come in molti avranno notato ha sbottato praticamente contro la conduttrice dopo che Mara lo ha infastidito più volte.

Al Bano Carrisi richiama all’attenzione Mara davanti a tutti

Al Bano Carrisi è stato ospite a Domenica In, nella puntata di domenica 19 febbraio. Durante la classica intervista, però si è verificato un siparietto divertente che ha incuriosito il pubblico a casa.

Mentre Al Bano parlava, a un certo punto la Venier si è distratta e ha buttato l’occhio sul tavolino dove c’era il suo cellulare acceso. Avendo ricevuto un messaggio, non ha perso tempo nel leggerlo. Il cantante che in quell’istante stava parlando si è fermato e ha fatto notare di non gradire il suo atteggiamento: “Sei disattenta e io non mi concentro”.

La Venier allora si è giustificata: “Scusa, ma mi ha mandato Arbore un messaggio bellissimo e mi ero un attimo…”. Insomma, una vera e propria ramanzina da parte dell’artista pugliese alla conduttrice. Subito dopo tutto è tornato alla normalità e l’intervista è proseguita senza problemi, con la padrona di casa che ha toccato svariati argomenti, compreso quello riguardante la vita privata del cantante, prossimo a compiere 80 anni a maggio.

Carrisi ricorda la madre Jolanda e commuove tutti

Nel corso dell’intervista Al Bano oltre a parlare della musica e della sua famiglia si è lasciato andare ad un ricordo che ha commosso tutti. La vita dell’artista non è sempre stata rose e fiori, basta pensare al divorzio con Romina, alla perdita di Ilenia fino alla morte di sua madre Jolanda, pilastro indispensabile della sua esistenza. La madre di Carrisi è venuta a mancare lo scorso anno e a tal proposito Al Bano ha ammesso che la donna si è spenta lentamente proprio come una candela.

“Era completa in tutto, era mamma dal respiro al non respiro, una mamma quotidiana, straordinaria. Ha resistito fino a 97 anni, poi l’ultimo anno non ce la faceva più a vivere e non voleva essere servita dagli altri”. Queste le parole del cantante che hanno commosso l’intero studio di Domenica In compresa la stessa Mara