Nomination falsate al GF Vip: Giaele vuota il sacco e racconta cosa ha visto

Nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un aria davvero pesante. Litigi continui, critiche e accuse tra i Vipponi stanno portando i telespettatori ad allontanarsi dal programma e a scagliarsi contro Alfonso Signorini.

Come sempre una delle concorrenti più “attenzionate” nel gioco, è Antonella Fiordelisi sia dentro che fuori le quattro mura di Cinecittà. Di recente, si è parlato molto anche delle nomination e del fatto che queste potrebbero essere falsate. Insomma, per qualcuno è come se fosse tutto già scritto da parte degli autori.

Giaele De Donà vuota il sacco su Antonella

A queste domande da parte dei telespettatori possiamo aggiungere anche una rivelazione da parte di Giaele De Doà. La gieffina ha fatto una rivelazione agli altri concorrenti, svelando di aver beccato Antonella Fiordelisi intenta ad organizzarsi per le prossime nomination. Infatti, la giovane ha chiesto agli altri presenti se questo modo di fare è giusto e non va contro il regolamento.

Antonella stava spiegano chi nominare questa sera ma appena ha visto la Donà ha subito cambiato ragionamento parlando di altro, facendo finta di niente. Tali parole non sono passate inosservata a Giale che subito ha cercato di vederci chiaro sulla questione.

Anticipazioni GF Vip stasera: attesi nuovi scontri

Stasera, intanto, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e gli scontri non mancheranno così come le sorprese a Luca Onestini e Sarah Altobello. Per l’ex tronista di Ued arriverà il suo amico Raffaele Tonon che proverà a dargli una parola di conforto dopo questa difficile settimana.

Intanto, sicuramente si parlerà anche di Oriana e Matteo che nella serata di sabato hanno avuto un duro scontro, facendo volare parole pesanti. Lo stesso sarà anche per la Nasoni, che come tutti sanno ha dato della poco di nuovo alla venezuelana. Insomma, quella in onda tra poche ore sarà sicuramente una puntata da non perdere.