Alfonso Signorini sbotta contro Oriana e Luca: l’annuncio inaspettato sul GF Vip

In questi giorni Luca Onestini, Oriana Marzoli e anche altri concorrenti del GF Vip hanno superato il limite in quanto a comportamenti discutibili. Il popolo del web si è parecchio indignato e stavolta anche Alfonso Signorini ha deciso di intervenire.

Mediante un botta e risposta su Instagram con i suoi fan, infatti, il conduttore ha annunciato dei colpi di scena che, probabilmente, nessuno si aspettava, ma in molti si auspicavano. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Le parole di Signorini contro Luca e Oriana

Il comportamento che molti concorrenti del GF Vip stanno assumendo sta davvero indignando il popolo del web. Stavolta, a manifestare la sua opinione è stato anche il conduttore. Alfonso Signorini ha commentato soprattutto alcuni comportamenti che stanno assumendo Luca e Oriana. Un fan, infatti, gli ha chiesto se avalli o meno gli atteggiamenti di Onestini e della Marzoli.

Dinanzi tale domanda, il presentatore ha detto che non apprezza affatto la maleducazione e, purtroppo, durante questa edizione del GF Vip ce n’è fin troppa. Questo, chiaramente, non gli fa piacere, in quanto sa che il pubblico potrebbe anche rimanerne piuttosto turbato, come accaduto. Questo, però, non è tutto. Il conduttore, infatti, ha fatto anche un annuncio inaspettato sempre durante il botta e risposta con i suoi fan.

La bomba di Alfonso sul GF Vip

Dopo aver lasciato intendere che i comportamenti di Luca Onestini e Oriana Marzoli si siano spesso rivelati pessimi e scostumati, Alfonso ha anche detto una cosa sulla puntata di questa sera. Nello specifico, il conduttore ha spiegato che, durante la messa in onda di quest’oggi ci sarà un colpo di scena inaspettato. Di che cosa starà parlando? Considerando il suo malcontento per il comportamento di molti concorrenti, in molti hanno subito iniziato a pensar4e che potesse trattarsi di un provvedimento ai danni dei concorrenti.

Al momento, però, il presentatore non ha potuto né confermare né, tanto meno, smentire simili supposizioni. Ciò che è certo è che non è soddisfatto di come stiano andando alcune cose. A proposito di Oriana, infatti, il conduttore ha anche detto che, spesse volte, sia proprio lei stessa a mettersi nei guai e nella condizione di essere attaccata. Per tale ragione, p normale che poi in puntata viene bersagliata. Questa sera, dunque, ce ne saranno da vedere delle belle.