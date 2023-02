GF Vip7 anticipazioni, Alfonso Signorini da l’annuncio in diretta: provvedimenti in arrivo questa sera

Questa sera 20 febbraio torna in onda su Canale 5 il Grande Fratello Vip. La puntata in questione sarà ricca di colpi di scena e ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini poco fa in una diretta.

Il conduttore ha fatto sapere che ormai la Casa è spaccata in due. Tra accuse a Sarah, le incomprensioni tra Ivana e Onestini e i comportamenti messi in discussione dalla produzione di Oriana e Martina questa sera i sarà molto da parlare. Insomma,ci attende una puntata molto intensa.

GF Vip: Provvedimenti in arrivo per un concorrente

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip in onda questa sera su Canale 5 ci fanno sapere che finalmente arriveranno provvedimenti. Alfonso però non ha fatto nomi, ma ha solo ammesso che qualcuno rischierà forse di lasciare la casa. In rete, il web si è subito scatenanto pensando ad Oriana o Martina.

Le due vippone nei giorni scorsi sono state protagoniste di un’accesa lite che ha indignato. La Nasoni ha dato della poco di buono alla Marzoli e nemmeno quest’ultima è stata clemente con la collega. Inoltre, a poter ricevere un provvedimento è anche Matteo Diamante, che si è lasciato sfuggire parole razziste verso la venezuelana. Insomma, staremo a vedere

Sorpresa per Luca Onestini e Sarah

Intanto, le anticipazioni ci fanno sapere anche che per Luca Onestini arriverà un suo caro amico. Dopo la settimana difficile passata nella casa, tra poche ore potrà salutare Raffaello Tonon. I due si sono conosciuti proprio al GF Vip dove hanno preso parte qualche anno fa. Da li è nata un’amicizia stupenda che a distanza di anni non conosce ostacoli.

Inoltre, qualcuno dovrebbe arrivare anche per Sarah Altobello ma al momento non sappiamo ancora chi si presenterà per la gieffina. Infine, scopriremo anche chi dovrà abbandonare per sempre la Casa.