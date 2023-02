Gianluca Benincasa pronto alla vendetta contro i Fiordelisi: “Appena uscirà Antonella distruggerò tutti”

Gianluca Benincasa, è tornato ospite di Casa Pipol svelando nuovi retroscena sulla sua passata relazione con Antonella Fiordelisi.

Nel corso della nuova intervista, Gianluca ha anche riservato accuse molto pesanti alla famiglia della sua ex, dando nuovi dettagli su quello che sarebbe accaduto.

Gianluca Benincasa pronto alla sua vendetta contro i Fiordelisi

Si continua a parlare di Gianluca Benincasa ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Nelle ultime settimane sono scattate addirittura denuncia tra il ragazzo e l’ex suocero. Una storia che non sembra ancora voler finire dato che, Gianluca invitato a casa pipol, ha svelato nuovi clamorosi retroscena. Tra l’altro anche Antonella, al GF Vip pare abbia risposto quasi indirettamente a ciò che Benincasa aveva detto.

A tal proposito il ragazzo ha spiegato che non aveva dubbi sul fatto che Antonella spendesse per lui solo belle parole. Non sa ancora cosa è successo fuori e sicuramente non prenderà una posizione nei suoi riguardi. ” Però io non vedo l’ora che esca per vedere la sua faccia, per farle vedere cosa sono stati capaci di combinarmi i suoi genitori. Cose che lei non avrebbe mai accettato. Il riferimento ovviamente è all’esposto da parte del padre che gli è costato il blocco all’ingresso nella Casa.

Cosa farà Gianluca appena uscirà Antonella

Appena uscirà Antonella dalla Casa del GFVip, Gianluca vorrebbe parlarle se gli daranno la possibilità. Il ragazzo vuole raccontarle tutto, tutto quello che è stato detto e tutto ciò che ha combinato suo padre anche di nascosto. Benincasa ha spiegato che il padre di Antonella avrebbe agito contro di lui anche non pubblicamente, minacciandolo attraverso amici. Nel momento che una persona sbaglia nei suoi riguardi lui è vendicativo ed è quello che farà anche adesso.

“Non mi arrenderò fin quando non li distruggerò sia mediaticamente che legalmente. Pubblicamente loro hanno fatto quello che hanno fatto legalmente, mi hanno rovinato l’immagine, ancora mi arrivano messaggi di persone che dicono che sono ossessionato… Ora, quello che farò sarà dimostrare a tutti chi sono i Fiordelisi e quanto è stato sbagliato quello che mi hanno fatto.”