Antonella Fiordelisi si dichiara inaspettatamente ad Antonino: è in arrivo una tempesta con Edoardo!

Potrebbe accadere davvero di tutto stasera al GF Vip. Tra poche ore si scoprirà chi lascerà per sempre la Casa e tra i nominati c’è anche Antonino. Spinalbese non ha mai nascosto il desiderio di voler abbandonare la casa, forse perchè ormai è stanco di vivere assieme a ragazzi con la quale alla fine non ha legato.

Una delle persone che gli è sempre stata vicina però è Antonella. La Fiordelisi spesso proprio per questa sua simpatia nei confronti dell’Hair Stylist ha litigato più di una volta con il suo fidanzato.

Edoardo è geloso del coinquilino e alcuni atteggiamenti della compagna nei suoi riguardi lo hanno mandato su tutte le furie più di una volta. Ieri sera, durante una chiacchierata tra l’ex spadista e il coiffer è spuntata fuori una vera e propria dichiarazione della giovane.

Antonella si dichiara ad Antonino: le parole dette in assenza di Edoardo

Che ad Antonella piaccia Antonino ormai se ne sono accorti tutti. La Firodelisi non ha mai negato di vederlo come un bel ragazzo, anche se all’inizio del reality lei pare abbia provato ad avere un approccio un pò più intimo.

Motivo per cui Edoardo ad oggi è ancora geloso, del collega. Durante una chiacchierata tra Spinalbese e l’ex spadista, Antonella ha espresso finalmente i suoi sentimenti. In vista delle nominations che stasera potrebbero portare ad un addio di Antonino dalla casa, la ragazza si è detta molto dispiaciuta. Nel dettaglio ha rivelato all’ex di Belen che se dovesse lasciare la Casa a lei dispiacerebbe moltissimo. Una vera e propria dichiarazione…. insomma.

Come reagirà Donnamaria?

Durante la diretta di questa sera, è molto probabile che Alfonso manderà in onda questa breve conversazione tra Antonino ed Antonella. Quel che resta da capire però è come reagirà Edoardo, che sicuramente non apprezzerà le parole della sua fidanzata nei confronti del rivale.

Conoscendo Donnamaria sicuramente reagirà in malo modo mettendo in cattiva luce la sua compagna.