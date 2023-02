Uomini e donne, Armando si sfoga sul post puntata ed esplode: “Non si esclude un addio”

L’ennesimo scontro tra Armando e Gianni che abbiamo visto nella puntata di ieri di Uomini e donne è stato davvero molto pesante. Ad un certo punto l’opinionista si è addirittura alzato dalla sua sedia, invitando Incarnato a prendere il suo posto

Gianni ormai è da tempo che non crede più alla buona fede del cavaliere, per questo ad ogni suo intervento lo aggredisce. I due si sono scontrati così forte che Maria De Filippi è dovuta intervenire per spiegare al cavaliere il punto di vista di Sperti. E ha pure fatto capire perché l’opinionista avesse in un certo senso ragione… Ma cosa è accaduto dopo la puntata?

Uomini e donne: Maria da ragione a Gianni e dice il suo punto di vista

Incarnato come abbiamo visto in onda a Uomini e donne h a provato giustificarsi sul perchè non esce con nessuno. Al momento non ci sono dame che gli piacciono e non se la sente di prendere in giro chi ha di fronte.

Maria gli ha detto che in realtà nelle sue frequentazioni non succede mai niente di rilevante, al punto che lei non ne parla mai al centro studio. Perché non ci sarebbe di cui parlare. Ciò che gli veniva rimproverato però era più che altro il fatto di intromettersi sempre sugli altri, di dire la sua sugli altri anche quando non era necessario. Dopo questi scontri oggi è arrivata la reazione di Armando su Instagram.

La reazione di Armando dopo il post puntata

Dopo questi scontri è arrivata la reazione di Armando su Instagram. Ha postato prima una sua foto della puntata con questa didascalia, scritta in dialetto napoletano: “Sono stanco di non essere mai capito. Sono un essere umano, non una macchina. C’è una parte del cuore che mi fa sempre più male. Basta per favore!”.

In un secondo momento ha repostato sul suo profilo alcune storie di fan che lo hanno appoggiato. “Non ho mai postato un ca.. ma mo mi sono rotto il ca..o. Iniziamo un po’ a capire la gente cosa pensa veramente”, ha concluso.

Insomma, dalle parole del cavaliere si capisce davvero quanto sia stanco di essere attaccato continuamente e soprattutto di non essere capito. Ora però bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime puntate. Non è escluso che il 40enne possa lasciare il programma.