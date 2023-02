Accusa shok di un ex vippona contro Nikita: “Ecco cosa disse su mio fratello morto di tumore”

Nikita ancora sotto accusa, questa volta da parte di una ex Vippona la quale non ha mai nutrito una grande simpatia nei suoi confronti. Si tratta di Cristina Quaranta, che sostiene di essere stata eliminata proprio per ‘colpa’ sua, anche se in realtà è stata eliminata per via di un televoto.

Cristina Quaranta lancia una pesante accusa a nikita

Nei giorni vi abbiamo parlato di frasi da parte di Nikita che avrebbero messo in discussione l’esistenza del Covid, ovviamente da parte sua. In rete sono iniziati a circolati clip dove la vippona sembra non credere a ciò che i medici nel 2020 affermavano…

Insomma, le sue parole hanno indignato. Le frasi del passato dette da Nikita sono state riprese anche dalla pagina social The Pipol e sotto il post in questione è giunto il commento di Cristina Quaranta che si è scagliata contro l’ex coinquilina. Quest’ultima le ha lanciato accuse pesanti che davvero hanno scioccato tutti.

Ecco cosa avrebbe detto la Pelizon sul fratello morto di Cristina

Cristina Quaranta vedendo la clip dove Nikita parla del Covid, non ha perso occasione per svelare un altro dettaglio sulla concorrente attuale del GF Vip. Ecco le sue parole:

“La stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata! Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione!”

Insomma, dichiarazioni pesanti quella dell’ex concorrente che se fossero vedere bisognerebbe vedere come risponde la Pelizon. Intanto, bisogna anche dire che non è la prima volta che Nikita viene accusata di queste cose, in casa addirittura qualcuno al suo passaggio ha buttato il sale a terra, come segno di malocchio. Altri invece ritengono che porti sfortuna.