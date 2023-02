GF Vip, Spartani furiosi dopo il provvedimento disciplinare: “Ecco cosa c’è sotto”

A seguito della messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, gli Spartani si sono duramente sfogati contro gli autori del programma per il provvedimento disciplinare subito. Nello specifico, gli esponenti di questa “compagine”, hanno svelato che, secondo il loro punto di vista, sotto c’è ben altro.

I ragazzi, infatti, in preda allo sgomento per essere finiti d’ufficio al televoto, hanno fatto delle clamorose accuse contro gli autori della trasmissione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno dichiarato.

Lo sfogo degli Spartani dopo la scorsa puntata del GF Vip

Quattro concorrenti ieri sono finiti al televoto d’ufficio al GF Vip. Lunedì’ prossimo, infatti, uno di loro rischia di dover abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia. Nella notte, gli Spartani si sono riuniti per parlare di quanto accaduto ed hanno sbottato duramente contro gli autori del GF Vip. Secondo il punto di vista di molti, infatti, in passato si sarebbero verificati episodi ben più gravi di questo.

A tal riguardo, è stato tirato in ballo Antonino Spinalbese. I ragazzi, infatti, hanno dichiarato che lui stesso, un po’ di tempo fa, dichiarò di essere in possesso di un cellulare, eppure non è mai stato punito per tali affermazioni oppure mandato in maniera diretta in nomination. Molto probabilmente, infatti, nel suo caso gli autori avrebbero adoperato una linea del tutto differente.

Ecco cosa ci sarebbe sotto il loro provvedimento

In seguito, poi, gli Spartani si sono sfogati al GF Vip menzionando anche altre macchinazioni che si sarebbero verificate nel tempo, non soggette ad alcun provvedimento. Molte persone, infatti, durante questa edizione del programma, hanno parlato di faccende accadute al di fuori del reality show. Addirittura c’è chi ha fatto menzione di statistiche e percentuali. Ebbene, anche in questi casi non è seguito alcun provvedimento disciplinare.

I ragazzi, dunque, sono giunti alla conclusione che, secondo il loro punto di vista, sotto ci sarebbe dell’altro. A quanto pare, sembrerebbe che qualcuno voglia a tutti i costi “fare fuori” uno di loro e far in modo che esca definitivamente dalla casa del GF Vip. Soprattutto Luca Onestini è stato piuttosto convinto di questa ipotesi. Malgrado questo, i quattro colpevoli, Tavassi, Donnamaria, Murgia e Incorvaia, si sono scusati con il pubblico da casa e con Alfonso Signorini in quanto è indubbio che i loro comportamenti siano stati sbagliati. Quello a cui si appellano i ragazzi, infatti, sta nel fatto che in passato, invece, altri concorrenti non hanno avuto il medesimo trattamento.