Wanda Nara, pace fatta con Icardi! Lui la sorprende con la borsa più costosa del mondo: prezzo e marca

Si è parlato tanto di Wanda Nara e della crisi con Mauro Icardi. L’ex opinionista del GF Vip, nelle scorse settimane è stata al centro di un vero e proprio gossip, dove tutti i settimanali mondiali di cronaca rosa davano per certo l’addio tra i due.

Al momento però la coppia sembra più affiata che mai e a dimostralo un mega regalo da parte di Maurito. il calciatore ha sorpreso la compagna con un regalo davvero particolare e sopratutto di extra lusso.

Crisi passata per Mauro e Wanda Nara

A dare qualche piccolo dettaglio in più sulla sorpresa fatta da Mauro a Wanda è stata la stessa modella argentina ospite a belve. Nel programma di Francesca Fagnani, la soubrette ha spiegato che tra i due era tutto pronto per il divorzio ma poi qualcosa è cambiato. Mauro non voleva perderla e ha fatto di tutto per riconquistarla.

Ironizzando, Wanda ha prima fatto notare che è sposata con il calciatore da quasi dieci anni e poi ha aggiunto: “Per me è una fortuna, per lui non lo so”. Questa intervista ha sorpreso un po’ tutti, soprattutto per la naturalezza con cui Nara ha affrontato il discorso dopo i mesi trascorsi lontano da suo marito tra gossip e indiscrezioni scottanti.

Il mega regalo di Icardi per la sua compagna: un sogno!

Nel corso di questa intervista Wanda Nara non ha negato che Icardi nei mesi in cui sono stati separati ha fatto di tutto per riconquistarle. Tra le cose “assurde” un regalo da sogno. L’attaccante ha tentato di riconquistarla, con un accessorio molto amato dalla maggior parte delle persone: una borsa da 300mila euro!

La stessa showgirl ha spiegato che il costo è così alto perché “è difficile da trovare”. A renderla costosa sono, ovviamente, anche i materiali con cui è stata realizzata, si parla di dettagli in diamanti e oro bianco in 18 carati. Il modello è una Birkin Himalaya di Hermès.