Discutissima ex coppia del trono over già pronta al grande passo: la famiglia si allargherà presto!

Sono passati circa quindi giorni da questo questa discutissima ex coppia ha lasciato il parterre di Uomini e donne. Un amore nato all’improvviso nonostante i tanti dubbi da parte del pubblico e degli opinionisti sul cavaliere. Lui l’ha sorpresa con un anello e tra le lacrime hanno deciso di viversi fuori senza telecamere. Sicuramente avrete capito di chi stiamo parlando, di Pamela e Alessandro.

Alessandro e Pamela pronti al grande passo

Il 60enne napoletano ha davvero lasciato lo studio di stucco quando si è dichiarato a Pamela regalandole uno splendido anello come segno di amore. Alessandro si è detto infatti innamorato e gli è bastato davvero poco per capire che la dama fosse la persona giusta per lui.

Nonostante all’inizio del suo percorso è stato spesso messo in discussione da parte degli opinionisti, sulla sua credibilità, possiamo dire che ha dato uno schiaffo morale a chi ha parlato tanto e a vanvera. Commosso ed emozionato Sposito ha dichiarato tutto il suo amore a Pamela e con una lacrime le ha chiesto se volesse uscire dal programma.

Una dichiarazione inaspettata che però è stata la conferma di quello che ha sempre detto nelle puntate precedenti. Ma i colpi di scena sulla coppia non sono finiti, perché intervisti dal magazine ufficiale dedicato al programma si sono detti già pronti a mettere su famiglia!

Alessandro e Pamela già pronti a mettere su famiglia

In questa fase dell’intervista, Alessandro e Pamela non hanno nascosto di essere pronti già a mettere su famiglia. Entrambi non hanno figlio e questo è sempre stato un sogno per l’ex dama. Pamela oggi crede che Alessandro non solo sarà per un ottimo compagno, ma anche “un ottimo padre”.

L’ex cavaliere non ci vuole neppure riflettere, questo è il desiderio di entrambi. “I figli sono il mio desiderio più grande. Ho cresciuto i miei nipoti e vorrei averne di miei. Vorrei trasferire a loro le mie esperienze di vita. Vorrei vederli nascere e diventare grandi. So che anche Pamela ha questo grande progetto, ci siamo trovati d’accordo. Io sono pronto a farlo subito…” Insomma, a breve potremmo ricevere la lieta notizia.!