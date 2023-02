Maria De Filippi rompe il silenzio dopo la morte di Maurizio Costanzo: “Non ce la faccio”

Sono ore drammatiche queste per la nota conduttrice televisiva. Maria De Filippi e tutta la sua famiglia in questi istanti è vicina al capezzale di suo marito Maurizio Costanzo, venuto a mancare stamattina a Roma.

Tutto il giornalismo e la tv è in lutto e a dimostralo lo sono già le trasmissioni e i colleghi che hanno cambiato i loro programmi.

La più grande paura di Maria De Filippi? La morte

Maria era molto legata a Costanzo i due erano sposati dal 1995. Un amore che all’inizio ha dovuto superare molti ostacoli e pregiudizi ma che con il tempo è riuscito a confermare quello che veramente desideravano. Nonostante la grande differenza di età la De Filippi e Maurizio si amavano immensamente. In una recente intervista la conduttrice televisiva aveva parlato proprio di questo che è accaduto e della sua grande paura verso la morte.

In una lunga e commovente intervista fatta a Oggi, Maria De Filippi ha parlato della sua più grande paura. Quello che affligge la conduttrice è la paura della morte. Un dolore per lei difficile sia da spiegare che da superare. Tale incubo lo ha vissuto in primis con la morte di suo padre.

Le parole da brividi della conduttrice

Parlando di questo lutto, la presentatrice ha dichiarato che non lo ha mai superato ma ha semplicemente chiuso il cassetto dei ricordi e ha provato ad andare avanti. “Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

Proprio per questo motivo, un ipotetico addio a Maurizio sarà difficile da superare, aveva ammesso a Oggi. All’epoca disse che non sapeva se aveva la forza e il coraggio di tenergli la mano, come il giornalista aveva dichiarato come sua ultima volontà. “Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.