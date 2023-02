Morte Maurizio Costanzo, ecco le sue ultime volontà: cosa ha chiesto alla De Filippi

La malattia e il dramma del conduttore e giornalista televisivo

La notizia della morte di Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il giornalista e conduttore televisivo, è morto a 84 anni. A comunicarne la scomparsa è stato il suo ufficio stampa oggi, venerdì 24 febbraio 2023.

Da poco tempo non compariva più in televisione. Non è chiaro ancora cosa sia successo con precisione ma l’avanzare dell’età forse iniziava a farsi sentire sulle sua spalle.

Poco tempo fa, in un’intervista a Che tempo che fa, sua moglie Maria De Filippi svelò che Costanzo soffriva di diabete e per questo motivo era costretto a fare delle rinunce. Rinunce per lui molto difficili dato che era una persona molto goloso. In una recente intervista Costanzo, che ormai aveva già capito di non avere moltissimo tempo ancora disposizione aveva raccontato di avere le sue ultime volontà.

Maurizio Costanzo e le sue ultime volontà prima di morire

Durante questa interviste la parole di Maurizio Costanzo fecero molto riflettere e lasciare il pubblico commosso. Il suo desiderio era quello di voler morire mentre la sua amata Maria gli stringe la mano prima di esalare l’ultimo respiro. Una dichiarazione sicuramente romantica, che però all’epoca mandò in ansia la De Filippi .

“Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

A quanto pare Costanzo però soffriva anche di un’altra malattia. Nello specifico si tratta del suo lavoro. Il noto giornalista è sempre stato appassionato di tv e giornalismo, motivo per cui nel suo studio c’erano circa 12 schermi sintonizzati su ben 12 canali diversi in modo da seguire tutto in maniera aggiornata. E’ una malattia mentale, aveva dichiarato. Ma del resto, senza, non poteva vivere.