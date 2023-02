Maurizio Costanzo, Sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cifre impensabili

È morto Maurizio Costanzo, storico conduttore e giornalista italiano. A quanto ammonta il suo patrimonio?

Maurizio Costanzo si è spento improvvisamente all’età di 84 anni. Un decesso che ha scosso tutto il mondo dello spettacolo e che sicuramente cambierà per sempre Maria De Filippi. A dichiaralo lei stessa, in una vecchia intervista al settimanale Oggi. Dopo più 20 anni insieme, la coppia purtroppo si è separata per sempre.

In queste ore tutti si stanno chiedendo cosa ha causato la sua morte ma anche cosa ha lasciato alla sua famiglia. Scrittore, giornalista e conduttore, Maurizio nel tempo è riuscito a costruirsi un grande popolarità ma anche un grande patrimonio. Sapete infatti a quanto ammonta?

Maurizio Costanzo eredità: a quanto ammonta il suo patrimonio

Nel corso degli anni Maurizio ha fatto storia con i suoi programmi, è riuscito a cambiare la forma della comunicazione televisiva, ma non solo. Oltre a conduttore e ad essere giornalista, è stato autore, sceneggiatore, professore universitario. Insomma, un professionista capace di parlare con tutti e per tutti.

Purtroppo, non sappiamo di preciso a quanto ammonti il patrimonio di Costanzo, ma sappiamo che ha percepito fino ad oggi tre pensioni dallo Stato. A tali guadagni bisogna aggiungere quelli televisivi, ovvero quelli del Maurizio Costanzo Show e tutti quei programmi di cui è stato l’ideatore e conduttore. Gli è stata affidata anche la cattedra nella Facoltà di Scienze della Comunicazione presso La Sapienza di Roma. Mentre nel 1999 è diventato il direttore di Canale 5, oltre che presidente di Mediatre.

A chi andrà l’eredità del giornalista

Stando ad alcune stime si parla di un patrimonio di circa 70 milioni di euro derivanti in questo caso solo dalla Fascino, casa di produzione della moglie Maria. A questi vanno aggiunti anche gli immobili, tra cui la villa a Roma e una casa in montagna.

L’eredità ovviamente passerà tutta nelle mani della De Filippi, ma anche di Gabriele il figlio adottato assieme alla conduttrice. Gabriele però non è l’unico figlio di Costanzo, dal precedente matrimonio con Flaminia Morandi sono nati Camilla e Saveri, alla quale anche a loro sarà data una parte.