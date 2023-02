Sapete dove viveva Maurizio Costanzo? Una splendida villa ai Parioli condivisa con Maria De Filippi

Dove viveva Maurizio Costanzo assieme a Maria De Filippi?

Dove viveva Maurizio Costanzo? E’ questa la domanda che i fan del giornalista romano e di Maria De Filippi si stanno ponendo in queste ore dopo aver saputo del decesso del conduttore. La coppia è convolata a nozze 26 anni fa e, nonostante siano sono sempre stati sotto i riflettori, non hanno mai amano parlare della propria vita privata.

Qualche tempo fa, però, grazie a una video intervista fatta da entrambi a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, il pubblico italiano è riuscito a intravedere la loro casa e a scoprire dove vivono i due pilastri della televisione italiana.

Ecco la casa di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Maria de Filippi e Maurizio Costanzo sono sempre stati innamorati e legati come il primo giorno in cui si sono sposati. La coppia vive in una meravigliosa abitazione a Roma, nel quartiere residenziale Parioli, uno dei più chic della Capitale ed è è il secondo quartiere della città eterna.

Dal collegamento fatto con il programma di Fabio Fazio era possibile vedere la sala. Questa camera è uno spazio elegante e molto raffinato. Infatti è presente un tavolo in legno, piante da interno, un divano bianco, un mobile. Poi da lontano si intravedeva dell’argenteria, cornici e vasi.

L’abitazione è divisa da un lungo corridoio e anche quest’area dell’appartamento è arredata con uno stile raffinato. Il colore che fa da padrone è il bianco, mentre alle pareti ci sono numerosi quadri e a terra è un lungo tappeto persiano. Mentre nella cucina è possibile notare un grande frigorifero.

Anche questa camera il tutto è arredato con mobili in legno. C’è da dire che Maurizio Costanzo oltre ad essere proprietario di questa meravigliosa casa ai Parioli aveva anche altre proprietà. Come ad esempio una villa all’Argentario, ad Ansedonia, in Toscana. Qui la coppia trascorreva quasi tutta l’estate per volere di Maria.