La mamma di Tavassi smaschera Signorini e sgancia una bomba sul Van-gate: tutta una messa in scena!

La mamma di Edoardo Tavassi, dopo l’intervento di Guendalina, ha voluto dire anche lei la sua sull’ormai caso “Van Gate” che ha scatenato la regia del GF Vip. Durante la diretta di giovedì sera, Alfonso Signorini si è mostrato una furia accusando alcuni concorrenti della Casa.

Micol e Edoardo hanno staccato i microfoni ambientali nel Van, ma prima di confessarlo hanno mentito spudoratamente. Insieme a loro in quella occasione c’era anche Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria anche loro finiti al televoto. Ora a parlare della questione e di quello che è accaduto è la mamma di Tavassi, sganciando una bomba davvero clamorosa sugli autori.

Mamma di Tavassi demolisce gli autori del GF Vip e sgancia una bomba

Edoardo e Micol sono stati puniti per ciò che hanno fatto, ovvero i due hanno violato severamente il regolamento al GF Vip. Per questo motivo sono stati mandati in nomination ma a quanto pare tale decisione non è piaciuta alla signora Tavassi.

In merito ai microfoni ambientali che Edoardo ha confessato di aver staccato per avere un momento di intimità con Micol Incorvaia nella Casa del GF Vip e lo scoop clamoroso sarebbe che gli autori ne fossero già a conoscenza. A confermarlo Emanuela Fuin, mamma di Tavassi con queste parole:

“La cosa bella è che l’ambientale lo toglievano da mesi e gli autori ne ridevano raccontandomelo. Adesso guarda caso, che gli ascolti calano, busta nera!”. Insomma, come dichiarato anche dagli stessi vipponi in diretta non era la prima volta che la coppia spegneva i microfoni e tanto meno che la regia non ne fosse a conoscenza.

Guendalina contro il GF Vip

A parlare di quello che è accaduto agli Incorvassi anche Guendalina che subito dopo la diretta di giovedì ha difeso il fratello. L’influncer romana ha criticato gli autori, non capendo il motivo di tutto questo accanimento. Prima hanno mandato una clip sulla coppia poi è arrivata l’incul**a. Secondo l’ex gieffina non è la prima volta che i concorrenti fanno una cosa del genere è capitato anche negli anni precedenti. Quindi tale figura si poteva benissimo evitare!