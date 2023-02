Ennesima battutaccia di Donnamaria ad Antonella: pioggia di insulti per Donnamaria “E’ un maiale!”

Squallido, maiale, vergogno.. questi sono solo alcuni degli aggettivi che sono stati dati ad Edoardo dopo che per l’ennesima volta se ne è uscito con una frase infelice nei confronti di Antonella.

I due ancora non hanno fatto pace ma sembra che piano piano si stiano avvicinando. Insomma, sempre lo stesso teatrino, motivo per cui anche i telespettatori si sono letteralmente stancati. Ma cosa è successo adesso?

Edoardo per l’ennesima volta volgare con Antonella

Il volto di Forum, sembra voler riallacciare i rapporti con la ex al più presto e poche ore fa ha raggiunto Antonella che si trovava stesa sul divano. Ed è qui che si è reso protagonista di una battuta che è stata criticata ferocemente dai telespettatori del reality show. “L’importante è che tu stia capendo”, ha sottolineato la Fiordelisi, a proposito della sua volontà di stare sola e di non voler ricucire il rapporto sentimentale.

“Ora vai”, ha poi detto ad Edoardo. A scatenare l’ira del web le parole invece dette da lui: “Quando vuoi i piselli chiamami”. Chiara allusione a sfondo intimo e di certo non una galanteria. “Non li voglio, tranquillo, si vive anche bene senza”, ha chiosato poi lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Chiesti provvedimenti seri per Donnamaria

Come detto in precedenza non è la prima volta che Edoardo se ne esce fuori con parole volgari e poco carine nei confronti della compagna. Dopo questa però nel giro di pochi instanti in rete è accaduto di tutto. Secondo parecchi affezionati al reality show un simile modo di approcciarsi ad una donna è vergognoso.

Dalla parte di Antonella si sono schierati anche quelli che fino ad oggi le andavano contro. Tutti l’hanno sostenuta ritenendo le parole di Donnamaria davvero volgari ed indegne. Quello che ora tutti si attendono è un vero provvedimento verso il ragazzo…