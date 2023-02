Edoardo Donnamaria avrebbe tradito Antonella: spunta un video sospetto con la Murgia

C’è del tenero tra Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo da giorni in rete.

I fan hanno incominciato a nutrire sospetti specie dopo la famosa notte nel van del Grande Fratello Vip insieme a Tavassi e Micol Incorvaia.

Edoardo Donnamaria, cafonate una dietro l’altro: ora basta!

Come in molti sapranno Nicole e Edoardo in passato hanno avuto una storia, motivo per cui spesso Antonella è gelosa del loro rapporto. Durante la diretta del GF Vip di giovedì sera però è venuto fuori che i due si parlano eccome. Precisamente sono stati assieme quasi tutta la notte nel van in compagnia di Micole e Tavassi, rendendosi partecipi di confidenze spinte e volgari.

Nelle scorse ore, invece, ha scatenare il popolo della rete parole altrettanto cafone nei confronti di Antonella. In questo caso il volto di Forum ha detto alla Fiordelisi che nel caso in cui avesse bisogno di piselli saprebbe dove trovarlo. Ma non è tutto, perchè poco fa è spuntato un altro video in cui sempre Donnalisi ne combina un’altra con la Murgia, chiamandola a se allungando il braccio.

ALFONSO STAI CLIPPANDO O CLIPPIAMO SOLO LA FIORDE PER PORTARE AVANTI LA SOLITA NARRAZIONE STRACCIAOVAIE?? #gfvip pic.twitter.com/Srq4Awj9Oa — B🌙 (@brouwniiee) February 25, 2023

Il video che incrimina Donnamaria

Nelle scorse ore è spuntato fuori grazie ai fan del GF Vip un video in cui si vede Donnamaria allungare un pò le mani verso la Murgia. Le si avvicina a lui per coccolarlo ed abbracciarlo e Edoardo di certo non sembra infastidito.

Il video, apparentemente innocente, ha sollevato le critiche dei fan del GF Vip, convinti che tra i due ci sia qualcosa di più oltre la semplice amicizia. Voi cosa ne pensate? Ma soprattutto come reagirà Antonella quando gli sarà mostrato? Ecco il video “incriminato”.