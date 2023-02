Sabrina Ferilli, zero parole per Maria De Filippi: cosa si nasconde dietro il suo silenzio per la cara amica

Maria De Filippi ha perso per sempre Maurizio Costanzo. Una morte inaspettata per il giornalista e per uttti i familiari. Nelle ultime ore sono arrivate nuovi informazioni sulle cause del decesso del conduttore e nulla faceva pensare ad un possibile addio.

Maurizio si è operato giovedì in una clinica di Roma, un suo caro collega ha fatto sapere che dopo l’operazione i due hanno anche parlato di progetti futuri ma in serata le condizioni di Costanzo sono improvvisamente peggiorate. E’ stato colpito da una polmonite che non gli ha lasciato scampo.

Dopo che è stata divulgata la notizia del decesso, migliaia di persone, via social, hanno omaggiato il conduttore ed espresso vicinanza alla moglie. Nessun messaggio a livello pubblico, invece, da parte di Sabrina Ferilli, amica stretta di Maria. Perchè?

Sabrina Ferilli, nessun messaggio pubblico per Maria e Costanzo: perchè?

Tutti sanno quanto la De Filippi nonostante la sua grande notorietà televisiva, è molto riservata nel privato. La conduttrice non ha mai preso parte ad eventi mondani, cercando di mantenere quanto più riserbo possibile.

Questo Sabrina Ferilli lo sa benissimo, essendo molto amiche. Con ogni probabilità non ha voluto accendere ulteriori riflettori sulla conduttrice pavese, ben consapevole che non è ciò che quest’ultima vuole. Ci sono silenzi affettuosi e pieni d’amore che valgono più di mille parole. E Sabrina lo sa benissimo.

Maria De Filippi e Gabriele: un dolore incolmabile

Sono giorni difficili per Maria De Filippi e suo figlio Gabriele. Essendo molto riservata per la prima volta dopo 33 anni si è ritrovata ad affrontare un momento doloroso davanti a mille telecamere. Nonostante questo, la conduttrice, dalle immagini pubblicate dai notiziari principali, Maria sta riuscendo a tenere tutto sotto controllo. In alcuni video la si vede stare accanto a suo figlio, dove prova a dargli consolazione.

Un bacio, una carezza e parole di affetto, quelle che Maria sta dando a Gabriele… Nella camera ardente in questi due giorni si sono presentati migliaia di persone, e molti personaggi pubblici. La De Filippi è circondata da tanti colleghi che le vogliono bene e di certo non è sola…