Biagio Di Maro, dopo Uomini e Donne diventa un (trash) influencer: bufera sul web

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne, ormai, sapranno, Biagio Di Maro ha lasciato il programma. I suoi comportamenti con le donne hanno cominciato a stancare anche la produzione del programma e la stessa Maria De Filippi, al punto da spingerla a consigliare al cavaliere di andare via.

Biagio, così, si è trovato quasi costretto a dover lasciare la trasmissione. Il cavaliere partenopeo, però, dopo essere sparito dal dating show di Canale 5 ha deciso di dedicarsi alla “carriera” di influencer. In molti, però, stanno criticando le sue scelte.

Biagio dopo Uomini e Donne si dà da fare sui social

Biagio Di Maro è stato uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne. Sin dalla sua prima apparizione, il cavaliere ha sempre dato modo di far parlare di sé. Nell’ultimo periodo, però, la situazione è degenerata, al punto che anche la padrona di casa ha ritenuto opportuno porre un freno a questa situazione. Ad ogni modo, il cavaliere non si è perso d’animo.

A distanza di pochissimo tempo dalla sua uscita di scena dal talk show pomeridiano di Canale 5, infatti, Biagio è apparso sui social più attivo che mai. Il cavaliere ha cominciato a pubblicare dei video alquanto particolari che hanno, in meno che non si dica, scatenato un putiferio sul web. In un primo momento, il protagonista si è limitato a registrare video solamente su Instagram. Da un po’ di tempo a questa parte, invece, è sbarcato anche altrove ed è proprio lì che sta dando il meglio di sé.

I video trash di Di Maro su Tik Tok scatenano il web

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Biagio Di Maro pare si sia dedicato alla carriera di influencer. Il cavaliere, infatti, ha deciso di aprire un account anche su Tik Tok. Su tale portale sta pubblicando una serie di contenuti che molti reputano discutibili. Nello specifico, infatti, si tratta di video ironici in cui il napoletano mette in scena dei siparietti.

Tra i vari contenuti non ne sono mancati alcuni riferiti a Uomini e Donne. In particolar modo, infatti, in uno degli ultimi video Biagio ha detto di essere impegnato a trascorrere una “bellissima serata”, tipica frase che era solito pronunciare all’interno del programma di Maria De Filippi dopo essere uscito con una donna per la prima volta. Gli utenti del web, però, non stanno apprezzando il comportamento del cavaliere, pertanto, i suoi video sono spesso inondati di commenti molto forti e negativi.