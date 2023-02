Nuovi retroscena Van-Gate, paura per un Vippone: “Rischio di non lavorare più in tv”. Cosa è accaduto di così grave?

Cosa è successo nel Van del Grande Fratello Vip tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria? Questa è la domanda che da giorni tutti si stanno ponendo fuori la Casa.

Stasera, nel corso della nuova puntata in prime time si riaprirà lo “spinoso” tema ed emergeranno nuovi croccanti retroscena. Nelle ultime ore sono venute fuori altre verità scioccanti che vedono in particolar modo protagonista non gli Incorvassi ma bensì Edoardo Donnamaria.

Pare che all’interno del Van, il giovane abbia davvero violato ogni tipo di regolamento ma quello che da fuori si è capito è che forse ha detto cose gravi anche su persone all’esterno. Motivo per cui in queste ore è in ansia, tanto da aver paura di perdere per sempre il lavoro. Ma andiamo a vedere gli altri dettagli di questa clamorosa situazione.

Edoardo Donnamaria in ansia per la puntata di stasera:

Sicuramente Edoardo Donnamaria, che sembra il più preoccupato tra tutti. Questo perchè il ragazzo sa di aver detto o fatto qualcosa di gravissimo che potrebbe costargli troppo caro. Infatti, a tal proposito ha dichiarato con i suoi compagni che se uscisse fuori qualcosa di compromettente, rischierebbe addirittura di non lavorare più in TV.

“Edo basta, basta! Accanna… evita di sminuire questa cosa perché è grave”, “Per quello che sarebbe potuto succedere ci è andata bene. Perché se io faccio una battuta sbagliata che magari fuori di qua posso fare, io divento una merd* e non lavoro più in TV“, “Ho pensato che ci cacciavano”, “Basta parlarne… anche battute!”. Queste le esternazioni più rivelanti. Cosa sarà accaduto veramente nel Van? Stasera, secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini si occuperà di nuovo dello spinoso argomento.

Anticipazioni Grande Fratello Vip

Da quel che è emerso in rete e dalle anticipazioni del Grande Fratello Vip stasera si tornerà a parlare del caso del Van. Al momento l’unica cosa che si è capita è che nell’interno della casetta sono accadute cose molto gravi che potrebbero riguardare anche terzi. Non si è parlato solo di cose spinte ma anche e forse di personaggi esterni. Inoltre, ormai sembra confermato che Edoardo Donnamaria si sia dato da fare con la Murgia…