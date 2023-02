GF Vip 7 anticipazioni 27 febbraio, puntata bomba: tutta la verità sul Van-Gate e sul nuovo triangolo della Casa

Stasera 27 febbraio va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Grazie alle anticipazioni date da Federica Panicucci a Mattino 5, possiamo dirvi cosa ci attende tra poche. Il primo grande punto della serata riguarda come sempre il televoto che questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, vedrà un concorrente lasciare per sempre il reality di canale cinque.

Chi tra Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon abbandonerà la Casa? Il secondo invece l’ormai famoso caso Van-Gate. A quanto pare verranno svelati altri clamorosi dettagli su quello che è accaduto nel Van. Dettagli inediti che lasceranno di sicuro il pubblico esterrefatto.

Anticipazioni GF Vip 7: Signorini svelerà tutta la verità su ciò che è accaduto nel Van

Anche nella puntata di questa sera del GF Vip 7 largo spazio sarà dedicato al caso Van-Gate. Federica Panicucci ha fatto sapere questa mattina che a seguito di quello che è trapelano nelle scorse ore, in particolar modo su Edoardo Donnamaria, anche in questa diretta si tornerò a parlare del Van.

Tutti ormai hanno capito che Micol, Nicole, Donnamaria e Tavassi hanno fatto e detto qualcosa di gravissimo, che almeno fino adesso la produzione voleva evitare di mostrare. Tra poche ore però tutto potrebbe cambiare e finalmente i telespettatori curiosi di sapere i dettagli, potrebbero scoprire tutta la verità.

Tempo di anticipazioni del #GFVIP di questa sera! Grazie per averci seguito!

A domani > Appuntamento con #Mattino5 dal lunedì al venerdì alle 8.40 su Canale5 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/ziKabPwNG0 — Mattino5 (@mattino5) February 27, 2023

Nuovo triangolo amoroso al GF Vip

Sembrerebbe che nella Casa di Cinecittà inaspettatamente sia nato un triangolo amoroso. I protagonisti sono Edoardo Donnamaria, la Murgia e Antonella. I Donnalisi questa settimana si sono lasciati per l’ennesima volta ma Edoardo al posto di fare il solito “cagnolino” ha deciso di cambiare mossa.

Si è avvicinato molto a Nicole tanto che si è parlato anche di un bacio in Van. Inoltre, nelle ultime ore è diventato virale un video in cui il volto di Forum palpeggia la Murgia. Una clip che ha fatto infuriare i fan dell’ex coppia… Come si giustificherà il giovane?