Uomini e Donne puntata 28 febbraio non va in onda: cosa sarà trasmesso al suo posto

Neppure la puntata del 28 febbraio di Uomini e Donne andrà in onda. A causa del terribile lutto che ha colpito Maria De Filippi, infatti, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 sta subendo delle consistenti variazioni di palinsesto.

In molti si stavano domandando cosa avesse deciso Mediaset in merito al talk show che vede la moglie del defunto Maurizio Costanzo al centro della scena. Ebbene, in queste ore, a dare conferma di quanto accadrà è stato Giuseppe Candela.

Salta anche la puntata del 28 febbraio di Uomini e Donne

Sulla pagina Instagram di Giuseppe Candela si legge che Uomini e Donne non andrà in onda neppure martedì 28 febbraio. Quest’oggi, lunedì 27 febbraio, si sono tenuti i funerali di Maurizio Costanzo, al quale hanno preso parte tantissimi volti del mondo della televisione. Maria De Filippi, chiaramente, è stata circondata dall’affetto di tutte le persone care, sia conoscenti, sia amici, sia estranei.

A causa di questo lutto così grande, dunque, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano non verrà trasmesso neppure nella giornata di domani. Stesso discorso vale anche per Amici. Il talent show di Canale 5 avrà le stesse sorti del suo predecessore a livello di orari. Almeno per il momento non si sa quando tornerà tutto regolarmente in onda.

Cosa andrà in onda al posto di UeD

In merito a Uomini e Donne restano da smaltire metà registrazione del 19 febbraio e tutta quella del 20. Successivamente, poi, non sono state effettuate nuove riprese. Esse si sarebbero dovute tenere oggi, con tanto di scelta di Federico Nicotera, ma a causa della morte di Maurizio Costanzo è tutto saltato. Per tale motivo, bisogna anche riuscire a garantire delle riprese prima di ufficializzare il ritorno del programma su Canale 5.

Invece di Uomini e Donne, dunque, nella giornata del 28 febbraio andrà in onda la replica di Buongiorno Mamma 2. La serie che vede come protagonista Raoul Bova prenderà il posto sia del talk show pomeridiano sia di Amici. In particolare, sarà trasmessa la puntata numero 2. Il terzo appuntamento, invece, che sarebbe dovuto andare in onda venerdì scorso, verrà recuperato domani sera. Insomma, palinsesti totalmente stravolti. Non resta che attendere per capire quali siano le altre prossime manovre che Mediaset apporterà.