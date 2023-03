Il Paradiso delle signore spoiler 2 marzo: Gemma svela la verità a Veronica, Ezio fa una confessione

La puntata del 2 marzo del Paradiso delle signore rivela che Ezio farà una confessione a Gloria. La situazione a casa Colombo è piuttosto complicata, tuttavia, si giungerà ad un punto di svolta.

Veronica, infatti, intuirà quale potrebbe essere stata la causa del malore di Gemma. A tal riguardo, la donna metterà spalle al muro la ragazza, che non potrà fare a meno di confessare tutto. Vediamo cos’altro succederà.

Trama 2 marzo: ecco qual è il segreto di Gemma

Nel corso della puntata del 2 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gemma tornerà a casa dopo aver avuto il responso del medico e non riuscirà a confessare la verità alla sua famiglia. Veronica, però, comincerà ad avere dei sospetti piuttosto forti in merito alle possibili cause del malore. Ebbene, dopo aver messo per un po’ sotto torchio sua figlia, la donna riuscirà a scoprire la verità. Gemma, infatti, non potrà fare a meno di rivelare tutto a sua madre. A tal riguardo, le dirà di essere in dolce attesa.

In merito ad Ezio, nel frattempo, l’uomo non se la sente di raccontare tutto a Veronica sconvolgendo ancora di più il suo stato d’animo. Malgrado questo, però, si aprirà con Gloria e le ribadirà, per l’ennesima volta, i sentimenti che nutre nei suoi confronti. L’uomo, ormai, si è reso conto di essere totalmente innamorato della sua ex. Pertanto, non appena possibile racconterà tutto a Veronica.

Diletta e Vittorio sempre più in sintonia al Paradiso delle signore

Matilde, dal canto suo, sarà molto coinvolta dai piani di suo marito. Intanto, Diletta scoprirà che il suo articolo finirà in prima pagina sul Paradiso Market. Inutile dire che la donna sarà estremamente felice per questa scelta presa da Vittorio Conti. Nella puntata del 2 marzo del Paradiso delle signore, intanto, vedremo che Matilde sarà alquanto contrariata per la piega che sta prendendo la situazione tra Vittorio e Diletta.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria farà una ramanzina piuttosto forte a Francesco. Il ragazzo ha preso delle decisioni senza consultarla prima. A seguito di uno sfogo, però, la giovane si renderà conto che il tutto è stato fatto a fin di bene, per tale motivo, si recherà dal ragazzo per scusarsi. Intanto, a casa Colombo bisognerà fare i conti con la gravidanza di Gemma. Come reagirà Veronica?