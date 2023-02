Caos nella notte dopo il GF Vip, minacce e insulti contro la Murgia: “Superato ogni limite”

E’ stata senza ombra di dubbio una puntata particolare quella andata in onda ieri sera al GF Vip. Al centro dell’attenzione i Donnalisi e Nicole Murgia. In casa possiamo dire è nato una sorte di triangolo amoroso che ovviamente ha scatenato i fan della coppia.

Alfonso Signorini infatti ha svelato dettagli inediti su Donnamaria e Nicole, parlando di un bacio ma anch di palpatine al seno. Palpatine poi confermate dal diretto interessato, ieri sera scatenando sia l’ira dei fan della coppia ma anche quella della sua fidanzata Antonella.

Piovono critiche per gli atteggiamenti dei Donnalisi contro la Murgia

Si è scatenato davvero il caos sia dentro che fuori la Casa, dopo che Signorini ha mostrato le immagini di Edoardo toccare la Murgia. Ad essere scatenati anche i fandom della coppia, tanto che nello studio, una di queste con microfono in mano ha ammesso di sentirsi male e di piangere quando Donnamaria e Antonella litigano, tant’è che Sonia Bruganelli le ha consigliato di rivolgersi a un dottore.

Ma la vera follia, se così possiamo definirla, è arrivata nel momento in cui la Murgia è stata eliminata al televoto. Imbattuta nella follia dei Donnalisi in parcheggio, che poco hanno gradito l’amicizia affettuosa con Edoardo, si sarebbe superato ogni limite. La ragazza è stata accolta con parole poco carine e minacce. Qualcuno le ha urlato zoc…la.

Questo almeno è quanto è stato raccontato su Twitter, dove si è diffusa la notizia. Per il momento Nicole Murgia non ha commentato gli insulti dei fan Donnalisi nel parcheggio. Tutto molto triste, non c’è molto da aggiungere.

Il percorso di Nicole al GF Vip

Il percorso di Nicole all’interno della Casa è molto piaciuto ai suoi fan. Nonostante l’avvicinamento ad Edoardo che nell’ultima settimana le avevano fatto perdere credibilità, l’attrice ha preso molti consensi. Da un lato c’è da dire che molti pensavano che tra i due potesse nascere qualcosa in modo da mettere un punto alla storia tra Edoardo e Antonella.