Maria De Filippi sospese tutte le sue trasmissioni: stop Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te

In queste ore è stata appena diffusa la notizia secondo cui sono state sospese tutte le trasmissioni di Maria De Filippi. A seguito del gravissimo lutto che ha investito la conduttrice, infatti, tutti i suoi programmi non andranno in onda per un po’ di tempo.

Ad essere investiti da questi cambiamenti sono soprattutto Uomini e Donne e Amici. Per quanto riguarda C’è Posta per te, invece, ci sono delle incertezze. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le trasmissioni sospese di Maria De Filippi: che andrà in onda al loro posto e quando torneranno

Dopo una serie di rinvii e di ipotesi, finalmente è arrivata la notizia secondo cui tutti i programmi di Maria De Filippi sono stati sospesi. Ieri e oggi sono saltati gli appuntamenti con Uomini e Donne e Amici e molti credevano che i programmi sarebbero ripartiti da domani, 1° marzo. Questo, però, non accadrà affatto. Mediaset, infatti, ha deciso di sospendere per un periodo molto più lungo queste due trasmissioni.

Almeno per il momento, salvo ulteriori variazioni, entrambe le trasmissioni sono sospese fino a venerdì 3 marzo. La ripartenza di questi programmi dovrebbe essere prevista per lunedì 6 febbraio. Intanto, bisognerà provvedere subito alla scelta di tutto ciò che andrà in onda al loro posto. Innanzitutto saranno mandate in onda delle repliche di Buongiorno Mamma. Esauriti questi contenuti, poi, si potrebbe passare ad un prolungamento della soap opera Terra Amara, ma non è tutto.

Dubbi su C’è Posta per te e sulle registrazioni di UeD

Tra le trasmissioni sospese di Maria De Filippi ci sarebbe anche C’è Posta per te. Il programma non è andato in onda sabato scorso, giorno successivo alla morte di Maurizio Costanzo. Molto probabilmente, la trasmissione del sabato sera potrebbe saltare anche sabato prossimo. Anche se le puntate sono registrate con largo anticipo, infatti, l’azienda potrebbe decidere di rispettare il lutto di Maria De Filippi e optare per una scelta diversa.

In particolar modo, potrebbe essere trasmessa una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, o altro. La regolare programmazione, dunque, dovrebbe ripartire dal 6 marzo. C’è da dire, però, che resta da scoprire cosa accadrà alle registrazioni di Uomini e Donne. Esse erano state spostate a questo fine settimana, ma al momento non si sa se, effettivamente, Maria se la sentirà di tornare regolarmente al suo lavoro, oppure se decider di rimandare ulteriormente le riprese.