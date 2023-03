GF Vip, quasi rissa tra Davide Donadei e Edoardo Tavassi: intervengono i concorrenti (VIDEO)

In queste ore c’è stato uno scontro piuttosto infuocato nella casa del GF Vip tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo ha tirato in ballo il messaggio letto da Giulia Salemi durante la scorsa puntata del reality show, scritto da Chiara Rabbi.

L’ex tronista di Uomini e Donne, però, non ha affatto apprezzato l’intervento del coinquilino, specie perché non sapesse nulla della sua storia. La lite è divenuta così accesa, al punto da sfociare quasi in rissa.

Lo scontro di fuoco tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi

Nella casa del GF Vip gli animi si sono accesi parecchio in queste ore. Davide Donadei ed Edoardo Tavassi sono venuti quasi alle mani. A scatenare l’ira del primo è stato il messaggio mandato da Chiara Rabbi durante la scorsa puntata del programma in cui alludeva al fatto di essere stata tradita da Davide. Quest’ultimo non ha affatto apprezzato questo intervento, pertanto, è teso da quel momento.

Ad un certo punto, poi, Tavassi ha intavolato l’argomento ed ha espresso dei suoi pareri a riguardo. Il comportamento di Edoardo, però, non è stato affatto apprezzato dall’ex tronista di UeD, il quale ha prontamente sbottato in maniera anche piuttosto dura. Nello specifico, infatti, Donadei ha esortato il coinquilino a stare zitto e a non parlare di cose che, in realtà, non conosce minimamente. Davide ha detto più volte di stare per perdere il controllo. (Continua dopo il video)

Quella di Davide è la reazione di uno che ha la coda di paglia e che sta venendo smascherato sul tradimento che ha fatto, punto#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/B2vIHb4j0I — sisonokevin (@_soleilandia_) March 1, 2023

Davide crolla al GF Vip

La situazione è divenuta sempre più tesa, al punto che Davide Donadei stava quasi per avvicinarsi con fare minaccioso ad Edoardo Tavassi, il quale è rimasto pacato e tranquillo per tutto il tempo. Onde evitare che potesse accadere l’impensabile, alcuni concorrenti si sono avvicinati a Davide e lo hanno fermato. Dopo aver avuto questo sfogo così forte, poi, Donadei si è allontanato dal resto del gruppo e si è lasciato andare ad un pianto disperato.

A quanto pare, questo è un nervo piuttosto scoperto, pertanto, alla minima parola Davide sbrocca. Intanto, sul web in molti stanno accusando il ragazzo di avere reazioni così violente in quanto ha la coda di paglia. Il suo sarebbe il tipico atteggiamento di chi sa di aver sbagliato e sta per essere sbugiardato. Non resta che attendere, dunque, per vedere se tra i due ex ragazzi ci sarà un chiarimento in tv.