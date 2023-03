Antonino Spinalbese fa sognare i Gintonic con una confessione su Ginevra: incontri segreti?

Cosa sta succedendo tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini una volta che entrambi sono fuori dalla casa del GF Vip? Questa è la domanda che soprattutto i Gintonic si stanno ponendo.

I due si stanno comportando in maniera alquanto criptica sui social, pertanto, le ipotesi sono varie. Alcuni ritengono che sia tutta una strategia per fare hype. Altri, invece, ritengono che tra i due non ci sia nulla, quindi, non avrebbero motivi per parlare della cosa. Ad ogni modo, in queste ore ci ha pensato Antonino a riaccendere delle speranze.

Le frasi ambigue di Antonino su Ginevra durante una diretta

Antonino Spinalbese ha fatto una diretta sui social in cui ha fatto delle confessioni inaspettate su Ginevra Lamborghini. Tra le principali curiosità dei fan, chiaramente, c’è quella legata a quanto accaduto tra i due una volta terminata l’esperienza nella casa del GF Vip. Ebbene, a quanto pare, i due stanno nascondendo qualcosa. Nel rispondere alle domande dei fan, intatti, uno ha chiesto ad Antonino quando andasse a Pomezia.

Ricordiamo che quando i due si sono rivisti nella casa più spiata d’Italia hanno parlato dell’ipotesi di trascorrere del tempo insieme in tale luogo. Ebbene, Spinalbese ha sorriso quando ha letto al domanda e poi ha temporeggiato per creare un po’ di suspense. Successivamente, poi, ha risposto accendendo le speranze dei Gintonic. Nello specifico, infatti, ha detto che lui a Pomezia ci è già stato.

Spinalbese vuole essere cauto: ecco cos’altro ha detto

Questa affermazione di Antonino Spinalbese, dunque, ha lasciato intendere che lui e Ginevra si siano già visti dopo l’uscita dell’ex di Belen dal GF Vip. Per quale ragione, però, non hanno mai detto nulla? Forse ci stanno andando con i piedi di piombo prima di fare degli annunci impropri? Insomma, le ipotesi sono davvero tante, ma la curiosità dei fan sta crescendo sempre di più.

Sempre nel corso della diretta, Antonino ha ribadito il suo affetto che nutre per Ginevra e anche la sua volontà di continuare a conoscerla al di fuori. Ad ogni modo, i due vogliono essere cauti e non vogliono bruciare le tappe. Specie Spinalbese ha detto di essere solito correre un po’ troppo nei rapporti sentimentali. In questa circostanza, invece, preferisce essere un po’ più razionale e darsi del tempo, anche perché vuole recuperare tutto quello che ha perso con sua figlia.