Il Paradiso delle signore trama 3 marzo: Tancredi fa una confessione a Marilde

Nella puntata di venerdì 3 marzo del Paradiso delle signore vedremo che saranno affrontati svariati temi. In primo luogo si parlerà della gravidanza di Gemma. Carlos si assumerà le sue responsabilità per quanto accaduto?

Tancredi, invece, rivelerà a Matilde la vera natura del suo piano, la donna non potrà fare a meno di rimanere particolarmente spiazzata. Diletta, dal canto suo, si avvicinerà con una scusa a Vittorio, ma non solo. Ecco tutto quello che accadrà.

Trama 2 marzo: Ezio pronto a parlare con Carlos di Gemma

In casa Colombo la principale preoccupazione durante la puntata del 3 marzo del Paradiso delle signore sarà quella di capire il da farsi dopo aver appreso della gravidanza di Gemma. Ezio sembrerà pronto a difendere la ragazza e a far in modo che Carlos si assuma tutte le sue responsabilità. L’uomo asseconderà tali richieste? Alfredo, intanto, continuerà a tediare Clara chiedendole consigli su come fare per riuscire a conquistare Irene.

Il ragazzo, però, non si accorgerà di quanto recheranno dolore a Clara le sue domande. Ad ogni modo, ad un certo punto il giovane farà in modo che la Cipriani si riavvicini a suo padre. La venere rimarrà particolarmente colpita dal bel gesto di Alfredo, per tale motivo deciderà di ringraziarlo. Il modo che adopererà per manifestare la sua gratitudine, però, sarà del tutto inaspettato.

Avvicinamenti e confessioni al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che l’intesa tra Diletta e Vittorio crescerà sempre di più. La donna riuscirà, sfruttando un pretesto, a raggiungere Conti e trascorrere del tempo insieme a lui. Cosa succederà tra i due? Nella puntata del 3 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Tancredi farà una confessione a sua moglie. In particolare, l’uomo racconterà a Matilde tutti i dettagli del suo piano e le sue reali intenzioni.

La donna, ovviamente, rimarrà particolarmente spiazzata da quanto appreso. Intanto, a casa Colombo si continuerà a parlare della gravidanza di Gemma. Veronica farà di tutto per offrite tutto il suo sostegno e supporto alla ragazza. La donna è assolutamente intenzionata a proteggere sua figlia e a starle accanto in questo momento così particolare e anche difficile della sua vita. Ezio, invece, proverà in tutti i modi a consolare Gloria. La donna è rimasta male del fatto che l’uomo non abbia raccontato la verità a Veronica, tuttavia, non può fare a meno di accettare la situazione.