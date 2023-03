Uomini e donne, denunciata ex tronista molto amata: le accuse sono gravissime

Sta circolando in rete da qualche ora una notizia sconvolgente che riguarda un ex tronista di Uomini e donne. Si tratta di un volto recente che ha da poco terminato il suo trono.

Stiamo parlando di Federica Averso che ha preso parte al dating show di Maria qualche mese fa. Come in molti ricorderanno la giovane ha 30 anni ed un figlio di 4 anni. Come riferisce il Corriere della Sera, la donna è stata denunciata dal suo ex compagno e padre del piccolo.

Denunciata Federica Aversano per fatti gravissimi nei confronti dell’ex

Stando a quello che ritorta il Corriere della Sera, l’ex tronista di Uomini e donne deve rispondere di accuse gravissime: molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altri reati. La relazione con l’ex è terminata male, con l’uomo che l’ha denunciata sostenendo di aver subito violenze reiterate.

Secondo la sua versione, che è ora al vaglio dei magistrati, tali atteggiamenti sarebbero stati assunti anche quando lei lavorava da modella e soprattutto quando era sul trono.

Come previsto dalle misure vigenti relative alla normativa sul cosiddetto “Codice Rosso” per reati di questo genere, Federica Aversano è stata subito convocata e interrogata dagli inquirenti. A questo punto anche lei si trova costretta a chiamare il suo avvocato e procedere con una difesa.

Chi è l’ex tronista di Uomini e donne

Abbiamo conosciuto Federica Aversano qualche mese fa nel programma di Maria De Filippi. L’ex tronista del dating show ha lasciato dopo mesi al dating, il trono senza nessuna scelta. La giovane arrivata quasi a fine percorso si è detta non pronta ad uscire con nessuno dei ragazzi che la corteggiava.

Classe 11993, ad oggi continua il suo lavoro da influencer anche se lavora pure come hostess sui treni ad alta velocità. Durante la sua infanzia ha perso il padre a 8 anni, fatto che l’ha segnata profondamente.