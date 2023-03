Anticipazioni GF Vip 2 marzo 2023: previsto un faccia a faccia di fuoco con scottanti rivelazioni!

Domani sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Visto quello che sta accadendo in questi giorni dopo l’eliminazione della Murgia e le frecciatine di quest’ultima verso alcuni concorrenti domani l’ex vippone potrebbe fare di nuovo il suo ingresso in Casa.

L’ attrice ha rotto il silenzio, dopo le critiche e gli insulti ricevuti da parte dei Donnalisi. Così, ha voluto rispondere a distanza anche ad Antonella Fiordelisi dopo il caos del Van Gate con Edoardo Donnamaria.

L’ex vippone risponde a tono agli haters e ad Antonella

Nicole Murgia si è detta allibita per quello che è successo dopo aver lasciato la Casa del GF Vip. Nel parcheggio prima che entrasse in studio è stata aggredita dai fan dei Donnalisi che oltre a darle della poco di buono le hanno addirittura augurato la morte. Commenti negativi e al di fuori di ogni limite, che lei stessa ha condannato. Tali minacce poi sono continuate anche sui social e ora l’attrice vuole dire basta.

“Sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna di pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia. Oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni, la verità viene a galla. Sono fiera di ciò che sono. Della persona che sono stata senza fare male a nessuno.”

Anticipazioni GF Vip: previsto scontro di fuoco giovedì 2 marzo

Stando alle anticipazioni del GF Vip relative all’appuntamento di domani sera, non è affatto escluso uno scontro tra la Fiordelisi e la Murgia. Nicole ha che ci sarebbero molte cose da dire su di lei e quale occasione migliore per Signorini se non un faccia a faccia diretto.

D’altronde ai telespettatori si è capito benissimo, queste dinamiche piacciono molto. Inoltre, nel corso della puntata scopriremo anche chi sarà l’eliminato della puntata tra Nikita, Donnamaria, Antonella, Sarah e Tavassi.