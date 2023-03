Alfonso Signorini fa una confessione sui Gintonic: ecco perché il GF Vip insiste tanto su di loro

I Gintonic sono sempre stati protagonisti del GF Vip, pur non essendo nato nulla tra loro di più di un’amicizia. Nell’ultimo numero del magazine Chi, Alfonso Signorini ha fatto delle confessioni a riguardo ed ha fatto capire al pubblico per quale ragione si è spesso parlato di loro nel reality show seppur non ci fossero basi solide.

In particolar modo, Alfonso si è sbilanciato sulla coppia ed ha ammesso quello che pensa di loro. Un conduttore, di solito, deve essere imparziale. Ad ogni modo, adesso che entrambi non fanno più parte del programma, anche lui può esprimere la sua opinione e lo ha fatto eccome.

Le confessioni di Alfonso Signorini sui Gintonic

Alfonso Signorini ha risposto ad alcune domande dei lettori sul suo ultimo numero di Chi ed ha parlato soprattutto dei Gintonic. I fan di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono davvero molti. Tantissime persone ritengono che i due siano molto complici e siano perfetti per stare insieme. Come rivelato anche dal ragazzo in questi giorni, però, per il momento pare che le cose non siano decollate.

I due si sarebbero visti una volta terminate le loro esperienze nel programma, tuttavia, non si sa realmente che cosa sia accaduto. Antonino ha spiegato di volerci andare con i piedi di piombo in quanto è solito correre un po’ troppo nelle relazioni. In ogni caso, a destare particolare sgomento, sono state alcune confessioni di Alfonso. Il conduttore del GF Vip, infatti, ha dichiarato quello che pensa dei due. Ebbene, il presentatore ha ammesso di amare questa coppia e di fare il tifo per loro.

Ecco perché al GF Vip si è puntato tanto su Antonino e Ginevra

Tra le confessioni fatte sul magazine in merito ai Gintonic, Alfonso Signorini ci ha tenuto a precisare che, purtroppo, i due non hanno avuto molto modo di stare insieme a causa della piega che ha preso la situazione. Malgrado questo, però, anche lui è convinto che tra di loro ci sia qualcosa di molto forte. Al momento, chiaramente, neppure Signorini è stato in grado di decifrare il loro comportamento e i loro sentimenti.

La cosa certa, però, è che tra i due ci sia tanto affetto e una stima reciproca. Per tale motivo, bisognerà attendere per vedere se le cose possano davvero decollare oppure no. Ad ogni modo, alla luce di questa spiegazione appare chiaro il motivo per il quale nel programma si è sempre parlato molto di Antonino e Ginevra. A quanto pare è stato proprio il conduttore a voler marciare sulla cosa in quanto era il primo ad essere un loro fan.