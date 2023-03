Rissa dietro le quinte del GF Vip: due protagoniste si azzuffano (VIDEO)

Dietro le quinte della puntata di ieri del GF Vip è scoppiata una rissa tra due protagoniste. Il tutto è stato ripreso durante la diretta del GF Vip Party. A mediare la situazione è stata Giulia Salemi che, per fortuna, è riuscita a sedare la situazione.

Come i telespettatori avranno avuto modo di vedere, durante la scorsa puntata del reality show sono intervenute due persone del pubblico, rispettivamente fan degli Incorvassi e dei Donnalisi. Ebbene, ieri tra le due protagoniste c’è stato il secondo round e le cose non sono finite assolutamente bene.

La rissa sfiorata al GF Vip tra due protagoniste

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip c’è stato un inedito retroscena avvenuto dietro le quinte del programma in quanto due donne hanno scatenato quasi una rissa. Le protagoniste di questa azzuffata sono state due telespettatrici della trasmissione, una fan dei Donnalisi e l’altra degli Incorvassi. Quest’ultima è intervenuta durante la diretta del GF Vip Party ed è tornata ad attaccare Antonella accusandola di dare luogo a dei pianti finti.

Secondo il punto di vista di questa ragazza, infatti, la napoletana non sarebbe affatto sincera e starebbe portando avanti una sceneggiata solo per impietosire il pubblico e guadagnare qualche consenso. Per contro, però, la sua “rivale” ha replicato dicendo che fossero tutte bugie e che i Donnalisi dovessero superare questo momento di crisi e uscire dalla bufera più forti di prima.

Giulia Salemi costretta ad intervenire

Ad un certo punto, però, il dibattito si è infuocato ancora di più, al punto che le due donne hanno dato luogo quasi ad una rissa dietro le quinte del GF Vip. Nello specifco, infatti, la hater di Antonella ha spinto la sua rivale facendola uscire dall’inquadratura. Quest’ultima non è rimasta certamente in silenzio ed ha replicato allo stesso modo invitando la sua interlocutrice a non assumere questo atteggiamento violento nei suoi confronti.

Le due donne, così si sono spintonate, fino a che Giulia Salemi non è stata costretta ad intervenire per dividerle. L’influencer ha detto che questo fosse un atteggiamento sbagliato, pertanto, le due donne si sarebbero dovute chiedere scusa e avrebbero dovuto fare la pace. In un primo momento entrambe erano restie, ma alla fine hanno accettato la proposta della Salemi ed hanno sancito una tregua. Per quanto durerà? Lo spettacolo trash continua. (Clicca qui per il video)