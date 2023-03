Il Paradiso delle signore spoiler 7 marzo: Carlos si sposa? Mario ha un progetto

Gli spoiler della puntata del 7 marzo del Paradiso delle signore rivelano che ci saranno molti nodi da sbrogliare. Ezio riuscirà ad avere delle notizie su Carlos, le quali però non si riveleranno affatto piacevoli.

Mario, dal canto suo, avrà un progetto molto importante e Roberto farà di tutto per cercare di aiutarlo. Intanto, il rapporto tra Adelaide e Marcello verrà percepito anche da Umberto, il quale non la prenderà affatto bene. Vediamo tutto quello che accadrà.

Sgomento al Paradiso delle signore per l’articolo di Diletta

Nel corso della puntata del 7 marzo del Paradiso delle signore vedremo che l’articolo di Diletta sarà, ormai, pubblicato. Molte persone, però, come era fortemente prevedibile, non prenderanno esattamente nel migliore dei modi la cosa. Per tale ragione, inizieranno a sparlare della faccenda. Adelaide non accoglierà affatto di buon grado la cosa, sta di fatto che si arrabbierà molto con Vittorio.

In merito a Palma, invece, la donna sarà particolarmente emozionata nel leggere le lettere che sono state pubblicate in risposta i numerosi lettori del magazine. Su di un altro versante, poi, vedremo che Elvira continuerà ad insistere nella speranza di riuscire nel suo principale obiettivo, ovvero, prendere la patente di guida. Salvatore apprenderà la cosa è deciderà di aiutarla.

Spoiler 7 marzo: progetti e matrimoni inattesi

Grandi progetti anche per Mario. Quest’ultimo sogna di aprire un locale tutto suo e parlerà di questo suo desiderio con Roberto. Quest’ultimo si mostrerà molto interessato alla cosa, sta di fatto che si attiverà subito nella speranza di fornire tutto l’aiuto possibile al suo interlocutore. Nella puntata del 7 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo che ci sarà anche una sorta di svolta nel rapporto tra Adelaide e Marcello.

Tra i due c’è qualcosa di più di un semplice rapporto professionale e la cosa comincerà a diventare sempre più palese. Ad accorgersi di tutto sarà soprattutto Umberto, che non prenderà affatto bene la cosa. In merito alla faccenda inerente la gravidanza di Gemma, invece, la situazione diventerà sempre più complessa. Nello specifico, infatti, Ezio scoprirà che Carlos sta per convolare a nozze con un’altra donna. Per tale motivo, prenderà la decisione di prendere il primo volo per Buenos Aires e raggiungerlo, in modo da ragguagliarlo sulla faccenda. Gemma, dal canto suo, verrà informata opportunamente di tutto.